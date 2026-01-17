Getty Images Sport
Revelado: Cuándo Marc Guehi completará su transferencia de £20 millones al Manchester City con revisión médica reservada para la estrella del Crystal Palace
Guehi listo para completar el examen médico tras acordar términos con el City
Según Sky Sports reporter Rob Dorsett, el City está a punto de fichar a Guehi después de llegar a un acuerdo con el internacional inglés sobre los términos personales. El informe afirma que se espera que el jugador de 25 años complete un examen médico en el noroeste de Inglaterra, con la posibilidad de que el trato se complete para el fin de semana.
La noticia llega después de que City acordara un paquete de £20 millones, incluidos complementos con el equipo de la Premier League, Palace, el viernes, superando el equipo de Guardiola a Liverpool y Arsenal por la firma de Guehi.
Guehi, quien se ha consolidado como uno de los mejores defensores de la liga, supuestamente atrajo el interés de pesos pesados europeos Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, con su contrato con Palace que expirará al final de la temporada.
El internacional inglés listo para seguir a Semenyo por la puerta
Si el traslado de Guehi se lleva a cabo como se espera, seguirá los pasos de Semenyo, quien también completó un cambio de medio de temporada a City el viernes pasado.
El delantero - quien también fue cotizado por Manchester United, Liverpool, Chelsea y Tottenham Hotspur - ha tenido un comienzo de ensueño en el Etihad Stadium, habiendo marcado en los primeros dos juegos contra el equipo de la League One Exeter City en la FA Cup y Newcastle United en la Carabao Cup.
City se ha movido rápidamente para fichar a Guehi después de perder a los defensas centrales Ruben Dias y Josko Gvardiol por lesiones en el empate 1-1 de la liga con Chelsea el 4 de enero. Los Cityzens - que recordaron al graduado de la academia Max Alleyne de su período de préstamo con el equipo del Championship Watford en medio de su crisis de lesiones - están invictos en tres juegos sin Dias y Gvardiol, habiendo empatado 1-1 con Brighton antes de las victorias sobre Exeter y Newcastle.
Guardiola admite que las lesiones de Dias y Gvardiol dejaron al City en 'problemas'
Mientras Guardiola se negó a mencionar específicamente a Guehi por su nombre antes del viaje del City para enfrentarse a su rival United en el derbi de Manchester el sábado, el exentrenador del Barcelona y Bayern Munich sí habló sobre los problemas de lesiones de su equipo, que admite han dejado al club en "problemas".
“¿Qué pensé [después de las lesiones de Dias y Gvardiol]? ¡Estamos en problemas! Ese fue mi primer pensamiento”, dijo Guardiola el viernes por la tarde. “Pero por eso tomamos la opción de recuperar jugadores y pensamos, porque conocía a Max (Alleyne) de entrenar dos años con nosotros, y por supuesto aún tiene un margen muy, muy grande para mejorar.
“Pero en general, comparando las – no sesiones de entrenamiento porque no tenemos sesiones de entrenamiento – video, lo rápido que captó las cosas es realmente, realmente bueno.
“Transferimos por el hecho de traer de vuelta a Max (Alleyne). El resto, veremos. Normalmente cuando fichas a un jugador no es solo por tres meses, dos meses, es por años. Y después el club tiene que decidir si este es el jugador para años.”
El Palace sufre un doble golpe ya que Glasner anuncia que también se irá
Y cuando se le preguntó sobre el impresionante impacto del internacional ghanés Semenyo desde su llegada a Manchester, Guardiola agregó: “Cuando trajimos a (Antoine) Semenyo, porque hemos tenido problemas con los extremos desde el primer día y la posibilidad de que quizás podríamos hacerlo y el club pueda permitírselo por la cláusula de rescisión. Así que Antoine vino por años, no para resolver un problema temporal.
“Y esta es la mejor manera. Así que cuando tienes lesiones, como lo que sucedió ahora en un departamento como en los defensas centrales, no vienen solo hasta que los jugadores vuelvan. La temporada pasada, por ejemplo, (Abdukodir) Khusanov o Vitor (Reis), especialmente Khusanov, vinieron con 21 años por muchos, muchos años. Así que esa es la razón.”
Mientras el City se prepara para enfrentarse con sus rivales, el United, que está compitiendo en su primer partido desde nombrar a exjugador Michael Carrick como su técnico provisional hasta el final de la temporada, el Palace de Guehi viaja a Sunderland más tarde el sábado.
Las Águilas, que actualmente no han ganado en sus últimos nueve juegos en todas las competiciones, sufrieron un doble golpe antes del partido contra el Sunderland después de que el entrenador Oliver Glasner - tras anunciar el inminente traslado de Guehi al City - confirmara que dejará el club al final de la temporada.
