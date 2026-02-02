Getty
Revelado: Cómo el descontento de Cristiano Ronaldo afecta tres grandes fichajes, incluyendo a Karim Benzema y N'Golo Kanté
Ronaldo negocia un contrato hasta 2027
Grandes cantidades de dinero siguen siendo invertidas por equipos ambiciosos en Arabia Saudita, una tendencia que Cristiano Ronaldo ayudó a iniciar al unirse a Al-Nassr en 2023. Tras rescindir su contrato con el gigante de la Premier League, Manchester United, el portugués firmó uno de los acuerdos más lucrativos del fútbol mundial al trasladarse a Riad.
Desde entonces, Ronaldo ha acordado una extensión de su contrato hasta el verano de 2027. El delantero, que tendrá 42 años al finalizar ese vínculo, es ampliamente pronosticado para continuar jugando más allá de esa edad.
Cristiano Ronaldo podría boicotear partidos en Al-Nassr
Podría ser que el cinco veces Balón de Oro decida asumir un nuevo desafío antes de colgar las botas, ya que el internacional portugués muestra actualmente signos de frustración. Se informa que CR7 podría ir a la huelga y negarse a jugar con Al-Nassr en los próximos encuentros.
Es posible que falte en el derbi contra Al-Riyadh del lunes. Había informes que sugerían que Ronaldo sería reservado para ese partido con el fin de mantenerlo fresco. Al-Nassr, comprensiblemente, busca evitar llevar a su capitán emblemático al límite.
El medio portugués A Bola asegura que Ronaldo está “descontento con la manera en que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita) gestiona el club que ha representado durante tres años, especialmente en comparación con el trato recibido por clubes rivales, también gestionados por el mismo fondo”.
El astro portugués quiere que se invierta más dinero en su proyecto y no está dispuesto a permanecer de brazos cruzados mientras otros realizan negocios importantes. Esto lo ha llevado a intervenir para impedir que se concreten acuerdos de los rivales en la Saudi Pro League.
Revelado: los fichajes que CR7 está bloqueando
El excompañero de Ronaldo en el Real Madrid, Karim Benzema, se ha visto envuelto en una disputa contractual en Al-Ittihad, lo que ha generado rumores sobre su posible salida. Se ha sugerido que Al-Hilal, líder de la tabla, estaba interesado en fichar al prolífico delantero francés.
Sin embargo, cualquier acuerdo está siendo bloqueado por Ronaldo, “con el argumento de que dañaría el ambiente de competencia leal”, a pesar de que el astro portugués ya comparte vestuario con figuras como Sadio Mané, João Félix y Kingsley Coman en Al-Nassr.
La intervención de Ronaldo ha tenido un efecto dominó en toda la Saudi Pro League, impidiendo que otros jugadores de renombre completen transferencias que ya estaban en proceso y listas para ser firmadas.
Según Sports Digitale: “La intervención de Cristiano Ronaldo en el traspaso de Karim Benzema a Al-Hilal ha provocado que N’Golo Kanté aún no pueda firmar con el Fenerbahce, mientras que Youssef En-Nesyri sigue sin unirse al Al-Ittihad. Los clubes han cerrado los acuerdos y los han presentado a la Saudi Pro League; las firmas oficiales están a la espera de aprobación.”
CR7 sigue persiguiendo sueños de títulos en 2026
La disposición a ceder ante las exigencias de Ronaldo refleja lo desesperados que están en la Saudi Pro League por mantenerlo en su entorno actual. Si se le presiona demasiado, podría buscar un cambio de club y llevar consigo su enorme seguimiento global.
Ahora se buscarán compromisos que satisfagan a todas las partes. Benzema aún podría moverse, lo que permitiría que Kanté y En-Nesyri concreten los traspasos ya acordados.
Ronaldo está decidido a darse la mejor oportunidad de luchar por grandes honores en 2026, tras haber encontrado dificultades para lograr éxito tangible durante su etapa en Al-Nassr. Además, persigue alcanzar los 1,000 goles competitivos en su carrera y se espera que lidere a Portugal como capitán en la Copa del Mundo de este verano, con más historia por escribir.
