Revelado: Cómo el descontento de Cristiano Ronaldo afecta tres grandes fichajes, incluyendo a Karim Benzema y N'Golo Kanté

Podría ser que el cinco veces Balón de Oro decida asumir un nuevo desafío antes de colgar las botas, ya que el internacional portugués muestra actualmente signos de frustración. Se informa que CR7 podría ir a la huelga y negarse a jugar con Al-Nassr en los próximos encuentros.

Es posible que falte en el derbi contra Al-Riyadh del lunes. Había informes que sugerían que Ronaldo sería reservado para ese partido con el fin de mantenerlo fresco. Al-Nassr, comprensiblemente, busca evitar llevar a su capitán emblemático al límite.

El medio portugués A Bola asegura que Ronaldo está “descontento con la manera en que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita) gestiona el club que ha representado durante tres años, especialmente en comparación con el trato recibido por clubes rivales, también gestionados por el mismo fondo”.

El astro portugués quiere que se invierta más dinero en su proyecto y no está dispuesto a permanecer de brazos cruzados mientras otros realizan negocios importantes. Esto lo ha llevado a intervenir para impedir que se concreten acuerdos de los rivales en la Saudi Pro League.