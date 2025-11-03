GOAL/Getty
¿Reunión de Neymar y Lionel Messi en Inter Miami? El club estudia riesgos y beneficios de un inesperado fichaje para la MLS
¿Cuál es el próximo paso para Neymar? Opciones de transferencia limitadas
Neymar regresó a sus raíces en enero tras la ruptura de un lucrativo contrato en la Saudi Pro League con Al-Hilal. Su etapa en Medio Oriente, marcada por una grave lesión de ligamentos en la rodilla, llegó a su fin con más penas que glorias.
De vuelta en Brasil, el máximo goleador histórico de su selección ha lidiado con problemas físicos adicionales a sus 33 años, aunque mantiene intacta la ilusión de representar a su país en la Copa del Mundo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Para asegurar la convocatoria de Carlo Ancelotti, necesitará jugar con regularidad.
Un regreso a Europa ya ha sido descartado, pese a los sorprendentes rumores que lo vinculaban al Inter de la Serie A. Ahora, sus únicas opciones viables parecen ser una estancia prolongada en Santos o un nuevo inicio junto a Messi en Miami.
Pros y contras: ¿Debería el Inter Miami fichar a Neymar?
Los puestos de jugador designado en Florida se liberarán con la inminente retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba, abriendo la puerta a que Inter Miami intente fichar a otro ícono del Barcelona: Neymar.
Al hablar sobre el riesgo y la estrategia de traer al brasileño, Brad Friedel explicó a GOAL: “Sería un riesgo para cualquiera; todo depende de cómo se estructure el contrato. Al fichar a leyendas como Neymar, también hay que considerar las oportunidades comerciales, que suelen coincidir con su salario y beneficios.”
Friedel añadió: “Fuera del campo, se puede generar mucho dinero con un jugador así. El riesgo principal es deportivo: edad, historial de lesiones y si puede rendir al nivel que necesitan. La ventaja es que la MLS está un escalón por debajo del nivel europeo, lo que permite a jugadores como Messi y Neymar prolongar su carrera.”
“Si Inter Miami estructura bien el contrato, puede limitar el riesgo. Tener a Neymar junto a Messi nuevamente sería un gran golpe, pero hay que esperar. La liga también necesita crecer comercialmente; traer figuras como Thomas Müller a Vancouver ha sido positivo. Neymar sería otro paso importante en esa dirección”, concluyó.
¡MSN de vuelta! ¿Podrá Suárez afrontar una temporada más?
Neymar ha dejado abierta la puerta a reunirse con Messi y Luis Suárez, describiendo como “increíble” revivir la histórica asociación ofensiva ‘MSN’.
Sin embargo, Brad Friedel duda de que Suárez, de 38 años, tenga otra temporada por delante. El ex portero, con experiencia en la MLS con Columbus Crew y New England Revolution, comentó: “No estoy cerca de su entorno para saberlo, pero lo he visto jugar muchas veces. Al verlo moverse, no sé si son sus tobillos o rodillas, pero parece que se acerca al final de su carrera. No me sorprendería que anunciara su retiro pronto.”
Sueños de la MLS Cup: Messi y compañía van tras un gran trofeo
Suárez había declarado que quería retirarse junto a Messi, pero ese sueño parece desvanecido tras el nuevo contrato de tres años del argentino hasta 2028. Inter Miami apunta a la gloria de la MLS Cup, enfrentando a Nashville en la primera ronda de playoffs, con un desempate en el Chase Stadium el sábado.
