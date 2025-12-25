Mbappé necesitará elevar aún más su nivel de juego para conseguir un escurridizo Balón de Oro, ya que un tercer lugar en 2023 es lo mejor que ha logrado en esa votación. Los grandes de todos los tiempos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya no compiten por ese premio, pero otros han superado a Mbappé.

Presionado sobre si está destinado a perder siempre el reconocimiento del Balón de Oro, Leboeuf agregó: “No me gusta el Balón de Oro, porque para mí no significa nada. No es el mejor jugador. El Balón de Oro supuestamente es para el mejor jugador del mundo. Si lo gana, ¿eso hace a Mbappé el mejor defensa central del mundo? ¡Puedo decirte que Mbappé es realmente malo como defensa central! Debería llamarse MVP, el jugador más valioso. Es mejor tener a Mbappé que a cualquier defensa central del mundo, incluso si es [William] Saliba, uno de los mejores del mundo, porque esas personas atraen a la gente a la televisión y al estadio. Pero el mejor jugador no significa nada. Es un negocio.

“Realmente quiero que Mbappé gane el Balón de Oro porque es un jugador increíble. Pero, hoy en día, los jugadores principales son aquellos que están ganando, como Rodri, como antes cuando podías ver a [Sergio] Busquets, podías ver a [Toni] Kroos, esos jugadores que crean el juego y trabajan en todas las posiciones, defensiva y ofensiva, esos jugadores que son completos. Sin jugadores como esos, sin N’Golo Kanté y Declan Rice, Claude Makelele y Casemiro - él era el mejor jugador en el Real Madrid, estaba haciendo el trabajo sucio y creando también - esos jugadores son cruciales para los grandes equipos. Es una locura cuando decimos eso - Vitinha y [Joao] Neves en el Paris Saint-Germain, [Jordan] Henderson en el Liverpool, [Alexis] Mac Allister la temporada pasada con [Ryan] Gravenberch - esos jugadores son más importantes que cualquier delantero que pueda anotar 40 goles. Va a ser difícil para Kylian Mbappé y para Erling Haaland. Tienen que ir realmente a por ello porque la próxima temporada o la siguiente, se habrá terminado.”