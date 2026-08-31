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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Resumen de LaLiga: el Real Madrid golea al Málaga para meter presión al Barça

Primera División
Real Madrid
Atlético Madrid
Málaga
K. Mbappe
J. Bellingham

Resumen completo de los momentos más destacados de LaLiga de España durante el pasado fin de semana. Repasamos los resultados, las principales historias, las actuaciones individuales más destacadas y más.

La temporada 2026-27 de LaLiga ha comenzado de una forma algo irregular, con el regreso de Real Madrid y Barcelona más tarde que el resto de equipos. La jornada tres ha dejado hasta ahora 30 goles, con dos partidos aún por disputarse el lunes por la noche. Echemos un vistazo más de cerca a todos los resultados.

  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing de Santander 3-2 Elche

    La tarde del viernes arrancó de maravilla con la victoria ajustada del Santander sobre el Elche en un trepidante partido de cinco goles. El delantero marroquí Yassir Zahiri firmó un espectacular hat-trick en 15 minutos en la primera parte, pero los visitantes dieron emoción al choque al marcar dos veces en apenas dos minutos de la segunda mitad. El Santander suma ahora cuatro puntos en tres partidos. El Elche es penúltimo en la clasificación con un solo punto en sus tres encuentros.

  • Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alavés 1-0 Villarreal

    El delantero argentino Lucas Boye fue el único goleador en la ajustada victoria por 1-0 del Alavés sobre el Villarreal en el estadio de Mendizorroza. El Alavés suma siete puntos en tres partidos y solo ha encajado un gol en esos encuentros.

  • Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 5-2 Real Betis

    Una avalancha en la segunda parte del Levante le permitió vencer al Real Betis por 5-2 en un entretenido duelo en el Estadio Ciudad de Valencia. El extremo Roger Brugue destacó en el conjunto local con un doblete

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  • Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 2-1 Espanyol

    Estrella en el Mundial, Mikel Oyarzabal ha empezado a trasladar ese estado de forma a la nueva temporada de LaLiga con su querida Real Sociedad. El jugador de 29 años asistió en los dos goles con los que su equipo venció por 2-1 al Espanyol el pasado fin de semana. Fue un impulso muy necesario para la Real, que había perdido sus dos primeros partidos.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-ATLETICO DE MADRIDAFP

    Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

    El campeón del mundo Alex Baena brilló en el Atleti, que logró una impresionante victoria por 3-1 en Sevilla. El doblete de Baena, unido al gol de Ademola Lookman en el minuto 26, impulsa a los de Diego Simeone a la segunda plaza de la clasificación con siete puntos. El delantero argentino Julian Alvarez volvió a quedarse fuera de la convocatoria del Atleti mientras presiona para salir del club.

  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 4-0 Málaga

    El Real Madrid ha prolongado su inicio de temporada perfecto, con pleno de victorias, bajo las órdenes de su nuevo técnico, Jose Mourinho, tras golear por 4-0 al recién ascendido Malaga. Jude Bellingham abrió el marcador con una sobresaliente acción individual; Kylian Mbappe y Arda Guler estuvieron entre los goleadores, mientras que el ex del Liverpool Trent Alexander-Arnold asistió el tanto de Mbappe en el minuto 30 con un excelente centro con efecto. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga y Brahim Diaz entraron todos en el once inicial mientras Mourinho rotaba su equipo antes de un calendario exigente.

  • RC Deportivo de A Coruna v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruña 3-1 Valencia

    El recién ascendido Dépor condenó al Valencia a su segunda derrota de la temporada con un triunfo por 3-1 en Riazor, con el veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang entre los goleadores del conjunto local, que sigue invicto tras tres partidos.

  • Inaki Williams of Athletic Club runsGetty Images

    Celta de Vigo 0-2 Athletic Club

    El Celta suma solo un punto tras tres partidos después de su derrota en casa por 0-2 ante el Athletic Club. Fue un resultado muy bien recibido por los visitantes, que consiguen sus primeros puntos de la temporada.