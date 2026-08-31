El Real Madrid ha prolongado su inicio de temporada perfecto, con pleno de victorias, bajo las órdenes de su nuevo técnico, Jose Mourinho, tras golear por 4-0 al recién ascendido Malaga. Jude Bellingham abrió el marcador con una sobresaliente acción individual; Kylian Mbappe y Arda Guler estuvieron entre los goleadores, mientras que el ex del Liverpool Trent Alexander-Arnold asistió el tanto de Mbappe en el minuto 30 con un excelente centro con efecto. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga y Brahim Diaz entraron todos en el once inicial mientras Mourinho rotaba su equipo antes de un calendario exigente.