¡Respeta a los campeones! Ganadores y perdedores tras el Arsenal - Liverpool

El mundo observó cómo el Arsenal recibió al Liverpool en un posible cambio de guardia en el fútbol inglés el jueves por la noche. Los líderes de la Premier League tuvieron la oportunidad de ampliar su ventaja en la cima de la tabla a ocho puntos, con los actuales campeones pasando por un mal momento y compitiendo por una posición en la Liga de Campeones. Pero el partido no estuvo a la altura de las expectativas.

El Estadio Emirates vio fuegos artificiales y una especie de despliegue de tifo antes del inicio del partido, y ahí fue donde la noche alcanzó su punto máximo. Liverpool estuvo más cerca de marcar cuando Conor Bradley golpeó el travesaño en la primera mitad en camino a un 0-0 en gran parte olvidable.

Un punto para cada uno probablemente fue el resultado justo, con ambos equipos defendiendo extremadamente bien pero con poco de qué presumir cuando el balón llegaba al último tercio. El partido oficialmente terminó en empate, pero eso no significó que todos se fueran a casa igual de contentos.

GOAL analiza los ganadores y perdedores del Estadio Emirates...

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    Escucha, los aficionados del Arsenal son protectores de Mikel Arteta y por una buena razón. A veces recibe muchas críticas injustificadas dadas las labores que ha realizado. ¿Debería realmente ser un 'perdedor' después de que su equipo se colocó seis puntos por delante en la cima?

    Con contexto, sí. Lo siento, Gooners. Como ocurrió con la visita del Aston Villa hace dos semanas, esta fue una gran oportunidad para que el Arsenal dejara su marca. El Liverpool ha estado en completo desorden y su corona se está deslizando. Esta era la oportunidad para que los Gunners la tomaran para sí mismos.

    En este momento, el Arsenal sigue siendo el mejor equipo en Inglaterra y Europa, pero sus deficiencias salieron a la luz el jueves por la noche. Todavía no pueden superar a la oposición de élite en jugadas abiertas, su nerviosa multitud en casa puede volverse en su contra demasiado rápido y es difícil de ver cuando las jugadas a balón parado no alivian la presión para marcar.

    Esto bien podría ser solo un bache en el camino al final de la temporada, aunque sigue siendo algo que Arteta debe digerir y encontrar respuestas. Ha sido vocal sobre la necesidad de sumergirse en el mercado de transferencias de enero, y esta actuación puede solo reforzar la idea de que se necesitan soluciones externas.

    GANADOR: Arne Slot

    En la otra esquina, ¿es justo decir que el entrenador ganador del título de la Premier League que luchó por un empate 0-0 mientras todavía estaba a 14 puntos del ritmo es un 'ganador'? Sí, y aquí está el porqué.

    Ha sido una temporada increíblemente difícil para el Liverpool, no hay dos formas de decirlo. Incluso en medio de esta racha de 10 partidos sin derrota, rara vez han parecido impresionantes o imponentes. El Arsenal es obviamente un mejor equipo en este momento, por lo que un rendimiento para los Reds puede haber sido más importante que simplemente una victoria inesperada.

    Arne Slot ha logrado detener al Arsenal de anotar en dos partidos esta temporada. Son los únicos encuentros en los que los Gunners no han anotado. También es otra hoja limpia contra la oposición de primera línea, con el Real Madrid, el Inter y el Aston Villa también sin poder marcar contra esta versión del Liverpool. El holandés puede haber tomado las acusaciones de que su equipo se ha vuelto 'aburrido' a pecho, pero al menos parecen competentes nuevamente.

    Hablando después del partido, Dominik Szoboszlai reafirmó lo que había dicho antes de este juego: que el Liverpool es campeón por una razón. "Enfrentamos a un equipo increíble. Mostramos de nuevo por qué nos convertimos en campeones la temporada pasada," dijo Szoboszlai. "Este fue un paso adelante después de las semanas recientes y, sí, demostramos nuevamente contra un equipo que está en la cima de la tabla que podemos competir. Necesitamos llevar eso con nosotros para las próximas semanas."

    Si el resto de su escuadra comparte esa confianza, entonces Slot definitivamente puede darle la vuelta a esta temporada. Probablemente no con la defensa de su título, pero ciertamente en la FA Cup o la Champions League.

    PERDEDOR: Viktor Gyokeres

    Es hora de tener la conversación. Nosotros, en GOAL, insinuamos antes del partido que se acercaba el día del juicio para Viktor Gyokeres. No estaba listo para ello.

    Esta defensa del Liverpool no es tan temible como lo era hace seis meses. Cada semana, Jamie Carragher no puede esperar para llegar al estudio de Sky Sports o CBS y destrozar a Ibrahima Konate. Virgil van Dijk ha pasado su mejor momento. Sin embargo, Gyokeres ni siquiera pudo proporcionar el mínimo de mantenerlos ocupados para involucrar a otros en el juego.

    El Arsenal tuvo varias medias oportunidades en la primera mitad que se desperdiciaron, con varios centros y recortes que no encontraron un No.9 dispuesto a convertirlos. Aunque Gyokeres no fue abucheado ni silbado cuando finalmente fue sustituido a los 64 minutos, la ovación más fuerte de la noche fue para su reemplazo, Gabriel Jesus.

    Gyokeres ni siquiera logró registrar un tiro en ninguno de sus partidos contra el Liverpool esta temporada, mientras que registró un mínimo personal de ocho toques con la camiseta del Arsenal el jueves. Podrías perdonar la falta de presencia en el área del Liverpool porque no tenían un delantero ortodoxo disponible, así que ¿cuál era la excusa de los locales?

    No importa si es Jesús, el regresado Kai Havertz o el improvisado Mikel Merino, alguien más tiene que liderar la delantera del Arsenal en su lugar.

    PERDEDOR: Conor Bradley

    No es la primera vez en este término que Liverpool ve a una estrella tener sus alas cortadas justo cuando estaban despegando. Alexander Isak se fracturó la pierna al marcar contra el Tottenham el mes pasado, y ahora Conor Bradley enfrenta un largo período fuera de juego después de sufrir una lesión inadvertida en el tiempo añadido de la segunda mitad.

    El lateral derecho ha tenido algunas actuaciones prometedoras y emocionantes últimamente, que a menudo han sido la parte positiva de lo tibio que ha estado Liverpool en general en esos partidos, y ha sufrido una lesión en un momento terrible.

    La participación de Bradley para Irlanda del Norte en su campaña de repesca para la Copa del Mundo en marzo está en duda, mientras que el Liverpool está falto de jugadores en todo el campo. Lo último que cualquiera de las partes aquí necesitaba era verlo ser retirado en camilla.

    También estaba el asunto de Gabriel Martinelli añadiendo insulto a la lesión, dejando caer el balón sobre Bradley y luego intentando sacarlo del campo pensando que solo estaba perdiendo tiempo. Slot minimizó la magnitud de este evento de forma bastante magnánima, insistiendo en que no se podía esperar que Martinelli pensara con claridad en una situación de alta presión y que el juego ahora se ha vuelto tan determinado por las malas artes que esta era una suposición natural para el brasileño.

    GANADOR: Man City

    El Manchester City logró asustar al Arsenal de cara al período festivo. Después de comenzar la temporada de manera pobre y extender su extraña forma de 2024-25 a esta campaña, parecían dirigirse hacia otro año de relativa mediocridad, pero una racha de ocho victorias en nueve partidos tras la derrota ante Aston Villa en octubre los impulsó de nuevo en la pelea por el título.

    Luego casi lo arruinaron. Normalmente, el City de Pep Guardiola solía tener rachas que parecían nunca terminar. Si había un tropiezo, generalmente solo duraba un partido y dos como máximo. Este no es el formidable City de antaño. Si tuvieran esos mismos instintos de caza por el título, no habrían empatado tres partidos consecutivos contra el Sunderland, un Chelsea sin entrenador y el Brighton. El Arsenal está ahora solo seis puntos arriba, pero el City tiene suerte de que la brecha no sea más amplia y ha recibido una segunda oportunidad por parte del Liverpool.

    El City está destinado a darle una mano a Erling Haaland en el frente gracias a la adquisición de Antoine Semenyo, el tercer máximo goleador en la Premier League esta temporada después del noruego e Igor Thiago del Brentford. No son ni de cerca tan sólidos como el Arsenal en la defensa, pero tal vez puedan simplemente superar a los Gunners para reclamar el título. Quizás. Es una apuesta arriesgada, pero al menos es posible.

    PERDEDOR: Chelsea y Man Utd

    Si realmente este fue un punto de inflexión para el Liverpool, entonces son terribles noticias para el resto del grupo que persigue la Champions League. En el último mes, Chelsea y Manchester United en particular han desperdiciado puntos innecesarios en su búsqueda del top cuatro.

    Los Reds tuvieron un poco de suerte para mantener su racha invicta, pero si realmente van a actuar como la suma de sus partes nuevamente, entonces deberían tener poco de qué preocuparse en términos de los equipos que están debajo de ellos en la tabla, quienes apenas pueden sumar dos victorias seguidas, y mucho menos las cinco que algunos están buscando para cortarse el cabello.

    El año comenzó con una crisis recorriendo las venas del Chelsea y del United. Liam Rosenior está en el cargo por lo que BlueCo insiste que es a largo plazo, mientras que quién sabe qué le espera al Old Trafford. Todo lo que Liverpool tiene que hacer es mantener un nivel constante por sí mismos y deberían estar mirando hacia arriba a City y Aston Villa nuevamente en poco tiempo.

