En la otra esquina, ¿es justo decir que el entrenador ganador del título de la Premier League que luchó por un empate 0-0 mientras todavía estaba a 14 puntos del ritmo es un 'ganador'? Sí, y aquí está el porqué.

Ha sido una temporada increíblemente difícil para el Liverpool, no hay dos formas de decirlo. Incluso en medio de esta racha de 10 partidos sin derrota, rara vez han parecido impresionantes o imponentes. El Arsenal es obviamente un mejor equipo en este momento, por lo que un rendimiento para los Reds puede haber sido más importante que simplemente una victoria inesperada.

Arne Slot ha logrado detener al Arsenal de anotar en dos partidos esta temporada. Son los únicos encuentros en los que los Gunners no han anotado. También es otra hoja limpia contra la oposición de primera línea, con el Real Madrid, el Inter y el Aston Villa también sin poder marcar contra esta versión del Liverpool. El holandés puede haber tomado las acusaciones de que su equipo se ha vuelto 'aburrido' a pecho, pero al menos parecen competentes nuevamente.

Hablando después del partido, Dominik Szoboszlai reafirmó lo que había dicho antes de este juego: que el Liverpool es campeón por una razón. "Enfrentamos a un equipo increíble. Mostramos de nuevo por qué nos convertimos en campeones la temporada pasada," dijo Szoboszlai. "Este fue un paso adelante después de las semanas recientes y, sí, demostramos nuevamente contra un equipo que está en la cima de la tabla que podemos competir. Necesitamos llevar eso con nosotros para las próximas semanas."

Si el resto de su escuadra comparte esa confianza, entonces Slot definitivamente puede darle la vuelta a esta temporada. Probablemente no con la defensa de su título, pero ciertamente en la FA Cup o la Champions League.