La bicampeona de Asia, liderada por Heung-Min Son, venció 2-1 a la República Checa en Guadalajara y dio un gran paso hacia la fase eliminatoria. Para los checos, es un mal inicio tras 20 años ausentes del Mundial.
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¡Remontada tras ir perdiendo! Corea del Sur celebra un comienzo perfecto contra la República Checa
In-Beom Hwang (67’) y Hyeon-Gyu Oh (80’) dieron la vuelta al partido para Corea del Sur, tras el tanto de Ladislav Krejci (59’) que había adelantado a los checos. Con este resultado, los surcoreanos ocuparon el segundo puesto del Grupo A. En el debut, México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca.
El jueves, República Checa enfrentará a Sudáfrica en Atlanta, mientras que Corea del Sur visitará a México en Guadalajara.
Corea del Sur crea muchas más ocasiones
Los checos, clasificados en marzo para su primer Mundial en 20 años tras ganar la repesca, han encontrado estabilidad bajo el mando del seleccionador Miroslav Koubek (74) desde diciembre de 2025. Sin embargo, ante la presión inicial de Corea del Sur, el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, apenas intervino.
Corea del Sur fue más activo y generó las mejores ocasiones: Son, exjugador de la Bundesliga, fue bloqueado en el último momento (12’); poco después, Kang-In Lee, del París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, probó con un disparo lejano (14’). Luego el partido se estancó: a la República Checa le faltaron ideas y a Corea del Sur puntería. Son disparó desde buena posición y el balón se fue desviado por la izquierda (39’).
Tras el descanso, el bicampeón de Asia mantuvo el dominio; Jae-Sung Lee erró el 1-0 tras un rebote (49’). En la otra área, Krejci sorprendió con un tanto de saque de banda. Pero Corea del Sur respondió con justicia.