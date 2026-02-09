¿Regreso imposible? El Manchester United fija postura sobre un sensacional tercer ciclo de Cristiano Ronaldo en medio de tensiones con Al-Nassr

A pesar de estar vinculado al contrato más lucrativo del fútbol mundial —que, según se informa, ronda los 580 millones de euros al año, lo que equivale a cerca de 1,6 millones de euros diarios—, Cristiano Ronaldo atraviesa un momento de frustración en Oriente Medio. El portugués no está conforme con la forma en que se distribuyen los recursos entre los clubes controlados por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí.

CR7 se ha perdido dos partidos con el Al-Nassr —ambos saldados con victoria sin su presencia— y ha recibido críticas por intentar ejercer una influencia excesiva en una liga que ha dominado desde su fichaje mediático en 2023.

Desde la Saudi Pro League le han dejado claro que no podrá marcar la agenda ni dentro ni fuera del terreno de juego, y que la política de fichajes es competencia exclusiva del Al-Nassr, que deberá encontrar por su cuenta los recursos necesarios para realizar nuevas incorporaciones de peso.