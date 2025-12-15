El regreso de Alexis Vega impulsa a Toluca al bicampeonato tras vencer a Tigres en penales

Aquí tienes una versión más natural, fluida y con tono periodístico en español, eliminando la rigidez de la traducción y dándole mayor fuerza narrativa:

Toluca confirmó su estatus como el mejor equipo del año en la Liga MX al conquistar el título del Apertura 2025 y completar una histórica racha de campeonatos consecutivos, tras sobrevivir a una final electrizante que se resolvió en tanda de penales ante Tigres la noche del domingo.

La serie se definió desde los once pasos, con Toluca imponiéndose 9-8 en una maratónica tanda de 24 disparos, en la que incluso ambos porteros erraron sus ejecuciones. El momento decisivo llegó cuando Ángel Correa falló su cobro para Tigres, dejando la mesa servida para que Alexis Vega —de regreso tras perderse toda la Liguilla por lesión— convirtiera el penal definitivo y sellara el campeonato para los Diablos Rojos.

El arquero Luis García también fue protagonista, con varias atajadas clave durante la tanda que mantuvieron con vida a Toluca a medida que la tensión crecía ronda tras ronda.

En el tiempo reglamentario, Tigres se adelantó temprano con un gol de Fernando Gorriarán al minuto 14, ampliando la ventaja obtenida en el partido de ida. Toluca reaccionó justo antes del descanso, cuando el brasileño Helinho firmó una acción de brillantez para igualar el marcador y devolverle el impulso al conjunto local.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Helinho volvió a aparecer, esta vez como asistidor, al habilitar a Paulinho para el gol al minuto 52 que puso a Toluca en ventaja en el partido y emparejó la serie en el global.

A partir de ahí, Nahuel Guzmán se convirtió en figura, con una serie de atajadas decisivas en la segunda mitad y en el tiempo extra que permitieron a Tigres resistir y llevar la final a los penales, reflejo de la resiliencia del equipo dirigido por Guido Pizarro.

Con este triunfo, Antonio Mohamed levantó su quinto título de Liga MX, consolidando aún más su legado como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del campeonato. El título también significó el noveno campeonato de Toluca en la era de los torneos cortos, cifra que lo convierte en el club más ganador desde la instauración de este formato.

Una final que lo tuvo todo —drama, remontadas, penales fallados y redención— terminó con Toluca nuevamente en la cima del fútbol mexicano.