Recomendaron al Real Madrid fichar al defensor 'soñado' del Paris Saint-Germain mientras Claude Makelele elogia al central

Pocos centrocampistas en la historia del fútbol han influido en el juego tan profundamente como Claude Makelele. El nombre del francés se convirtió en sinónimo del rol de mediocampista defensivo, tanto que su posición llegó a ser conocida simplemente como "el rol de Makelele". A lo largo de una carrera brillante, representó a algunos de los clubes más grandes del mundo, incluidos Madrid, Chelsea y PSG, y ganó casi todos los principales honores disponibles para un jugador de su generación.

En Madrid, Makelele fue el arquitecto silencioso detrás de la primera era Galáctica del club, anclando un mediocampo que permitió que estrellas como Zinedine Zidane, Luis Figo y Ronaldo florecieran. Ayudó al Madrid a ganar dos títulos de La Liga, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y una Copa Intercontinental. Su salida en 2003 dejó, famosa y significativamente, un vacío tan grande que Zidane una vez dijo: "¿Por qué poner otra capa de pintura dorada en el Bentley cuando estás perdiendo el motor?"

Makelele se convirtió en un icono de la Premier League en el Chelsea, ayudando al club a ganar títulos de liga consecutivos bajo el mando de Jose Mourinho. Más tarde, se unió al PSG, donde hizo la transición hacia roles de liderazgo y entrenamiento, primero como jugador, luego como asistente, ayudando a guiar al club durante los primeros años de la era de propiedad catarí. Fue aquí donde cruzó caminos con un joven Marquinhos, recién fichado de Roma en 2013.

Esa primera impresión parece haberse quedado con él. Hablando en un reciente evento de La Liga, Makelele reveló que Marquinhos sigue siendo, hasta el día de hoy, "su jugador soñado" para el Madrid, ya que es el tipo de defensor inteligente y disciplinado que él cree podría elevar a cualquier equipo.