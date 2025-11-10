Gerard Pique Rebel UnitedGOAL
Rebel United - Gerard Piqué, el inconformista: transformó el fútbol sala, desafió al poder y ahora mira al tenis

Rebel United presenta a jugadores que prefieren ir contra la corriente. La parte 7 trata sobre Gerard Piqué, quien con orgullo catalán y espíritu innovador alcanzó gran importancia más allá del césped verde.

“Fue el partido más difícil”, reconoció Gerard Piqué tras lo que, a simple vista, parecía una victoria rutinaria del FC Barcelona por 3-0 ante Las Palmas. Pero lo que realmente marcó aquel encuentro no fue el resultado, sino el día en que se disputó.

La tarde del 1 de octubre de 2017, el exdefensa de clase mundial tenía mucho más en la cabeza que el fútbol. Ese domingo, Piqué pensaba en algo más grande: el referéndum que buscaba la independencia de Cataluña, en el cual había votado apenas unas horas antes.

“Fue un día difícil. Soy y me siento catalán, hoy más que nunca. Estoy orgulloso del comportamiento de la gente en Cataluña. Votar es un derecho que debemos defender”, declaró entre lágrimas.

El partido se jugó a puerta cerrada por precaución. El imponente Camp Nou lucía desierto, mientras fuera del estadio se vivían escenas de tensión y violencia por la intervención de la policía española durante la jornada del referéndum.

  • De ídolo a villano: el día en que Piqué sintió el peso de ser catalán en España

    Aunque cerca del 90 % de los votantes se mostró a favor, la comunidad autónoma del noreste de España no logró la independencia, ya que el gobierno español no reconoció los resultados. Para Piqué —que se considera no solo un orgulloso catalán, sino también español— fue un desenlace amargo.

    Antes del referéndum, el defensa se había involucrado activamente en promover la participación ciudadana, alentando a que el mayor número posible de personas acudiera a las urnas. Con el tiempo, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento independentista catalán.

    Las consecuencias para su imagen en el resto del país no tardaron en llegar. Durante un entrenamiento público de la selección española, previo a un partido de clasificación para el Mundial contra Albania a comienzos de octubre de 2017, el entonces jugador del Barça fue recibido con abucheos e insultos por parte de algunos aficionados. “¡Piqué, vete!”, se leía en varias pancartas. La tensión fue tal que la sesión tuvo que suspenderse tras apenas veinte minutos.

  • Gerard PiqueGetty

    Gerard Pique: En la selección nacional entre dos mundos

    Un día antes, Piqué había presentado entre lágrimas su renuncia al entonces seleccionador nacional, Julen Lopetegui, quien sin embargo decidió no aceptarla. Al día siguiente del entrenamiento suspendido, el defensa compareció ante los medios en una rueda de prensa con el objetivo de transmitir un mensaje de unidad.

    Aclaró que había descartado rápidamente la idea de poner fin anticipadamente a su etapa con la selección: “Hace casi diez años que juego para España. No voy a irme ahora por la puerta de atrás”, afirmó el entonces futbolista de 30 años. También evitó pronunciarse abiertamente a favor de la independencia de Cataluña: “Los futbolistas somos figuras globales; no podemos inclinarnos por un lado. En esta situación política tan difícil, el diálogo es el único camino, de lo contrario todo empeorará. ¿A quién le importa cómo reaccione? Puedo y debo tener mi opinión. Muchos quieren la independencia; muchos otros no”.

    Aun así, Piqué vivía a menudo entre dos mundos dentro de la selección nacional. Las tensiones entre el orgulloso ícono del Barça y las estrellas del eterno rival de la capital eran profundas, y no solo por la histórica rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid.

  • FBL-LIGA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Gerard Piqué dejó una huella memorable en Barcelona y en la selección de España durante épocas gloriosas

    “Cada victoria contra el Real Madrid es simbólica”, declaró Piqué tras un triunfo en el Clásico en marzo de 2019. Y todos entendieron que, con esas palabras, también aludía a las tensiones políticas que históricamente rodean a ambos clubes.

    Con la leyenda madridista Sergio Ramos, Piqué mantuvo siempre una relación de amor y odio. “Yo defiendo mis colores, Piqué los suyos. Y cuando defendemos lo mismo, lo hacemos juntos. Pero no esperen que lo abrace después de un Clásico”, dijo alguna vez Ramos. Aunque su relación nunca fue especialmente cercana, ambos compartieron una etapa dorada en la historia del fútbol español.

    Durante el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, formaron una de las duplas defensivas más sólidas y reconocidas del planeta, pilares de la era más exitosa de la selección española.

    Piqué, formado en la legendaria cantera del Barcelona, La Masia, dejó el club a los 17 años para unirse al Manchester United. Sin embargo, al no consolidarse en Inglaterra, regresó a Barcelona en 2008 y se convirtió en una pieza fundamental del equipo que, bajo la dirección de Pep Guardiola, marcaría una época.

  • Barcelona v Athletic Club - Copa del Rey FinalGetty Images Sport

    Gerard Piqué también generó titulares fuera del campo

    Piqué debutó con la selección nacional en 2009, aportando a los campeones de Europa de 2008 una nueva pieza clave en el rompecabezas que consolidó la era dorada del fútbol español. Combinaba fortaleza en el uno contra uno, poder en el juego aéreo, excelente posicionamiento y una elegancia innata con el balón. Así, se convirtió en el modelo ideal del defensa central moderno que España necesitaba.

    Alrededor de su primer gran torneo, el Mundial de 2010, Piqué también comenzó a ocupar titulares fuera del campo. Durante aquella cita, inició su relación con la cantante colombiana Shakira, con quien más tarde tendría dos hijos. Ella interpretó “Waka Waka”, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica, y Piqué, tras una breve aparición en el videoclip, decidió dar el primer paso. “Le dije que teníamos que llegar a la final para poder verla de nuevo —y actuó en la final”, reveló años después en una entrevista con Mail Online.

    Ambos deseos se cumplieron: España alcanzó la final, se coronó campeona del mundo tras vencer a los Países Bajos, y Piqué conquistó el corazón de Shakira. La relación duró once años, hasta que en el verano de 2022 anunciaron su separación. Según se reportó, el exfutbolista habría sido infiel, y en los meses posteriores se desató un enfrentamiento público que acaparó la atención mediática internacional.

  • FBL-ESP-CORRUPTION-JUSTICEAFP

    Gerard Piqué: Pensamientos revolucionarios para el tenis

    Pocos meses después de su separación de Shakira, Gerard Piqué también le dijo adiós al fútbol profesional. Puso fin a su carrera a finales de 2022, tras haber dejado la selección española cuatro años antes, luego de la decepcionante eliminación en octavos de final del Mundial de 2018. Aun así, tuvo una última aparición con la selección de Cataluña —reconocida por la FIFA— con la que celebró una victoria 2-1 en un amistoso ante Venezuela en marzo de 2019.

    Mientras su carrera como futbolista llegaba a su ocaso, Piqué comenzó a enfocarse cada vez más en proyectos fuera del campo. A través de su empresa de inversión, Kosmos, impulsó una ambiciosa reforma de la Copa Davis en el tenis, que desde 2019 se disputó temporalmente bajo un nuevo formato.

    Tras varios desacuerdos con la Federación Internacional de Tenis (ITF), el proyecto llegó a su fin en 2023. Sin embargo, Piqué no abandonó su interés por innovar en el deporte. “El tenis es un deporte espectacular, pero las estadísticas muestran que cada vez hay menos personas que lo practican”, afirmó el exfutbolista en un podcast en febrero. “El tenis perderá aficionados si no se encuentran soluciones”.

    Con mirada crítica, propuso incluso algunos cambios radicales: “¿Por qué se permiten dos saques? Si fallas el primero, debería ser punto para el rival. De lo contrario, son 30 segundos de alguien botando la pelota sin parar. La gente no quiere ver eso. Tampoco quieren ver un juego eterno con deuce, ventaja, deuce, ventaja. Debería haber un punto decisivo en el deuce”.

  • UAE-SOCCER-AWARDSAFP

    Gerard Piqué creó la Kings League

    Un impulso similar al que aplicó en el tenis también se vio en 2022, cuando Piqué lanzó la Kings League, una liga de fútbol de campo reducido diseñada para ofrecer a los jóvenes aficionados una alternativa al fútbol tradicional.

    “Nos hemos planteado cómo hacer que el fútbol sea más entretenido, incorporando elementos de otros deportes como el baloncesto o el waterpolo. También queríamos que pasaran más cosas, para convertir el fútbol en un videojuego real”, explica Oriol Querol, director general de la Kings League, sobre la filosofía que impulsa el proyecto.

    “Lo que intentamos aquí es algo así como lo contrario al fútbol real”, señaló Piqué en una entrevista con ZDF-Sportstudio. Además de contar con grandes nombres del fútbol profesional, la liga incorpora estrellas del streaming y de las redes sociales, haciendo que el factor de entretenimiento sea uno de sus pilares más fuertes.

  • FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP

    Gerard Pique: Propietario del club FC Andorra

    Piqué, mientras tanto, no solo es un innovador, sino que también mantiene un fuerte vínculo con el fútbol clásico. Desde finales de diciembre de 2018, es propietario del FC Andorra, el club de la capital del pequeño principado situado entre Francia y España. El objetivo a largo plazo es ambicioso, como no podía ser de otra manera con Piqué: “Un día sonará el himno de la Liga de Campeones en Andorra”, prometió pocos meses después de hacerse con el equipo.

    Cuando Piqué llegó, el club competía en la quinta división española. Tres años y medio después, había logrado ascender a la segunda división. Un descenso temporal a la tercera categoría en 2024 se corrigió rápidamente, y actualmente el FC Andorra ocupa una posición intermedia en la segunda liga.

    La dedicación de Piqué al proyecto quedó patente en un incidente ocurrido a principios de octubre. Tras una derrota en casa por 1-2 contra el Leganés, el jugador de 38 años mostró su evidente descontento con el arbitraje. Según consta en el informe del árbitro Saúl Ais Reig, Piqué se dirigió al vestuario del colegiado tras el partido y exclamó: “¡Esto es una maldita vergüenza! Haz lo que quieras y escríbelo en tu informe, si quieres.” El exdefensa siempre ha sido conocido por no tener pelos en la lengua.

