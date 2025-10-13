“Francia, ese es usted”: la increíble historia de Rachid Mekhloufi, el hombre que renunció a un Mundial para ganar dos países

El Frente de Liberación Nacional (FLN) decidió utilizar todos los recursos a su alcance. La lucha por la independencia ya no debía librarse solo en el campo de batalla, sino también en el terreno simbólico. La idea era audaz: formar una selección nacional argelina en el exilio, que sirviera como herramienta de propaganda y orgullo para la causa.

Ahmed Ben Bella, uno de los fundadores del FLN —y exfutbolista del Olympique de Marsella—, conocía bien el poder del fútbol para movilizar corazones y encender conciencias.

En 1958, 33 futbolistas de origen argelino jugaban en clubes de la Ligue 1 francesa. Mohamed Boumezra, encargado de organizar el proyecto, los contactó en secreto con una pregunta que cambiaría sus vidas:

“¿Estás dispuesto a dejar tu carrera en Francia para representar a Argelia en un equipo del FLN?”

Muchos respondieron que sí, entre ellos los más destacados: Mustapha Zitouni y Rachid Mekhloufi.

“Era la continuación de la lucha de los argelinos bajo el dominio colonial francés. Fue la forma más eficaz de demostrar que en Argelia había una guerra. Debido a la censura en los medios franceses, el mundo ignoraba lo que ocurría. Nuestra acción, nuestra partida, fue una prueba viva de que existía un movimiento y un conflicto real”, recordaría años después Mekhloufi en una entrevista con GOAL.

La fuga secreta de los jugadores se planeó para las noches del 13 y 14 de abril de 1958, pero no estuvo exenta de complicaciones. Mekhloufi se lesionó en lo que debía ser su último partido con el Saint-Étienne y pasó la noche en el hospital. A la mañana siguiente, todavía en pijama, fue recogido junto a tres compañeros y conducido hacia la frontera franco-suiza.

En lugar de interrogatorios, los policías fronterizos solo hicieron una petición insólita: autógrafos.

Poco después, en Francia, comenzaron las sospechas. El 15 de abril, el diario L’Équipe titulaba: “Nueve futbolistas argelinos desaparecidos”. Algunos, como Hacene Chabri y Mohamed Maouche, no lograron escapar: fueron arrestados e impedidos de salir del país durante meses.

Mientras tanto, los demás fueron llegando uno a uno a Túnez, donde el gobierno provisional argelino había establecido su sede. Allí se presentó oficialmente el equipo nacional del FLN, símbolo de una Argelia que todavía luchaba por existir.