'¡Realmente quiero volver!' - Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo 'hablan constantemente' sobre regresar a Barcelona

Hubo muchas lágrimas cuando se rompieron los lazos de toda la carrera con el Barça. Se ha hablado durante los últimos cuatro años de un posible regreso como jugador, pero Messi ha firmado ahora un nuevo contrato en el sur de Florida que lo mantendrá en la MLS hasta la campaña 2028.

Aunque volver a jugar con el Blaugrana se ha vuelto poco realista, Messi aún tiene la intención de regresar a un hogar espiritual, habiendo sido recientemente dado un recorrido secreto por el icónico estadio renovado de Barcelona.

El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones le dijo a SPORT durante esa sorprendente visita a lugares familiares: “Tengo muchas ganas de volver allí, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y de la idea de volver a mudarnos. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Estoy realmente ansioso por volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic.”