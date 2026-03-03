«Realmente no me importa»: Donald Trump se muestra desdeñoso con las esperanzas de Irán de participar en la Copa del Mundo, mientras la FIFA celebra una reunión sin la presencia del país

El mundo del deporte se enfrenta ahora a la realidad de que el país anfitrión de un torneo se encuentra en conflicto militar activo con uno de los participantes clasificados. Irán tiene previsto enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles antes de trasladarse a Seattle para medirse a Egipto. Sin embargo, esos partidos corren ahora un grave peligro después de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní provocaran una dura respuesta por parte de los responsables futbolísticos de Teherán. Incluso existe la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento en la fase eliminatoria entre Estados Unidos e Irán en Dallas el 3 de julio, un partido que ahora tendría un peso político sin precedentes.

Las autoridades futbolísticas iraníes ya han expresado serias dudas sobre su capacidad para concentrarse en el deporte rey mientras el país está bajo fuego. Tras los recientes ataques, el presidente de la federación de fútbol del país sugirió que el ánimo para celebrar un evento deportivo se ha evaporado. «Lo que es seguro es que, tras este ataque, no se puede esperar que esperemos la Copa del Mundo con ilusión», declaró el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, al medio deportivo iraní Varzesh3 tras los ataques.