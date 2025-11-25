Getty/GOAL
Real Madrid y la Superliga presentan demandas por €4.5 mil millones contra la UEFA mientras se le dice al presidente Aleksander Ceferin que "apruebe" la nueva competición tras fallo del tribunal de la UE
La demanda de €4.5 mil millones
Según AS, los organizadores de la Superliga Europea y Madrid están lanzando demandas por separado contra la UEFA, argumentando que las acciones de la organización causaron un daño financiero sustancial al proyecto divisivo. Los intentos de bloquear la competición, que busca desafiar a la Liga de Campeones enfrentando a los equipos más fuertes del continente entre sí, fueron frustrados cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó en 2023 que la UEFA y la FIFA actuaron ilegalmente al bloquear la creación de la Superliga. Luego, en octubre, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las apelaciones presentadas por la UEFA, La Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), manteniendo el juicio anterior.
En una nueva carta a la UEFA, A22 advirtió sobre las consecuencias legales si se niegan a adherirse a ese fallo y otorgar aprobación oficial dentro de dos meses.
"A pesar de nuestras concesiones sustanciales, no se ha alcanzado ningún acuerdo", decía la carta. "Por lo tanto, reiteramos nuestra solicitud de un reconocimiento formal por parte de la UEFA de nuestra propuesta (modificada para reflejar las negociaciones mencionadas anteriormente) lo antes posible y, en cualquier caso, no más tarde de ocho semanas a partir de la fecha de esta carta."
Mientras tanto, el presidente del Madrid, Florentino Pérez, confirmó en la Asamblea General Anual que el club presentará su propia demanda, lo que llevará el total de reclamaciones contra la UEFA a 4.500 millones de euros.
El nuevo formato propuesto
La Superliga se lanzó originalmente con 12 clubes fundadores como una competencia cerrada, provocando de inmediato reacciones adversas en toda Europa. Tras críticas intensas y negociaciones con la UEFA, los organizadores introdujeron varias reformas importantes para remodelar el proyecto en un modelo más abierto y competitivo. El formato revisado propuso expandir la competencia a 36 clubes, divididos en dos grupos de 18 en una liga de estilo "Super-Campeones", con los mejores equipos avanzando a las etapas eliminatorias. También se propusieron reformas de gobernanza, que incluían una nueva junta compuesta por clubes participantes, la UEFA o el Consejo de Fútbol Europeo, y representantes de jugadores. Significativamente, tres delegados de jugadores tendrían poder de voto en asuntos cruciales como la distribución de ingresos y el formato de la competencia. A22 también sugirió crear una plataforma digital unificada llamada 'Unify' para transmitir contenido de fútbol gratuito a fanáticos de todo el mundo.
A pesar de estas enmiendas, la UEFA finalmente rechazó las propuestas, provocando más acciones de Madrid y A22.
Madrid se queda solo en la lucha
El proyecto de la Superliga, lanzado en 2021 por gigantes como Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Liverpool y Chelsea, colapsó casi de inmediato bajo protestas masivas de los aficionados y una fuerte presión de las autoridades del fútbol. Los clubes ingleses se retiraron en cuestión de días, dejando a Madrid, Barcelona y Juventus como los defensores restantes del proyecto. Sin embargo, con el tiempo, las posturas de Juventus y Barcelona cambiaron. Con la UEFA introduciendo un nuevo formato de la Liga de Campeones que promete mayores ingresos, una competitividad mejorada y varios ajustes estructurales, el equipo italiano se retiró en junio de 2024, tres años antes de que los otros equipos se retiraran, y Barcelona siguió en octubre de este año. La salida del equipo catalán deja a sus rivales del Clásico como el último equipo que todavía aboga públicamente por la Superliga.
Madrid busca volver a la senda del triunfo
La UEFA buscará encontrar un terreno común con A22 y Madrid antes de otorgar el reconocimiento oficial a la renovada Superliga. Los aficionados esperan que surja una solución que sirva a los intereses más amplios del fútbol. Mientras tanto, el Madrid se prepara para recibir al Olympiacos en la Liga de Campeones el miércoles, con los Blancos con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras sufrir una derrota y dos empates en los recientes partidos contra el Liverpool, Rayo Vallecano y Elche.
