'Real Madrid nunca' – A Xabi Alonso le dijeron directamente por qué estaba destinado a fallar como entrenador de Los Blancos
Alonso y Madrid se separan
Menos de 24 horas después de que el Real Madrid perdiera una dramática final de la Supercopa de España ante su rival Barcelona, Xabi Alonso ya no está a cargo de Los Blancos. El ex entrenador del Leverkusen estuvo al mando solo durante poco más de siete meses, a pesar de que los gigantes españoles codiciaban su firma durante mucho tiempo. Madrid dijo que esta fue una "decisión mutua" y que Álvaro Arbeloa, el entrenador del equipo B del club, sucederá a Alonso por el momento.
El comunicado de salida decía: "El Real Madrid CF anuncia que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido terminar su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todos los aficionados madridistas porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico por su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas.
"El Real Madrid C. F. anuncia que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido entrenador del Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020. Entrenó al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de liga, al Cadete A en 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, ganó el triplete en 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y La Liga en la temporada 2024-2025."
'Nunca visto eso en el Real Madrid'
La exestrella del Valencia, Gaizka Mendieta, ha sugerido que el estilo de juego de Xabi Alonso y el alto pressing nunca iban a funcionar en el Madrid porque nadie ha implementado ese tipo de enfoque antes en el club. Mientras que esas tácticas funcionaron en el Leverkusen, donde ganó la Bundesliga y la DFB Pokal, no dieron resultado en Los Blancos.
Él dijo a CasinoStugan: "Obviamente, sabemos cómo solía jugar Xabi con el Bayer Leverkusen y lo que quería hacer en el Madrid. Personalmente, no creo que hayamos visto el estilo que Xabi Alonso quería. No vimos eso en el Real Madrid con ningún entrenador. Lo que quiero decir es, nuevamente, juzgando por lo que vimos en Leverkusen, él quiere un equipo compacto que vaya y presione alto y defienda juntos. Nunca he visto eso en el Real Madrid, nunca. El equipo siempre se romperá en algún momento durante los partidos."
Las estrellas del Real Madrid agradecen a Xabi Alonso
A raíz de la salida de Xabi Alonso, con el Madrid actualmente a cuatro puntos por detrás del Barcelona en La Liga, el máximo goleador Kylian Mbappé agradeció al español por su ayuda esta temporada.
En una historia de Instagram, escribió: "Ha sido corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe muchas cosas sobre fútbol. Te deseo lo mejor en tu próximo capítulo."
Y su compañero de equipo Arda Güler elogió a Alonso por creer en él desde el principio. También le deseó lo mejor en el futuro.
Escribió en Instagram: "Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia ayudó a moldear mi juego y a llevarme a un nivel superior. Estoy realmente agradecido por todo lo que has añadido a mi camino. Tu fe en mí me hizo un mejor jugador. Te deseo a ti y a tu equipo nada más que éxito en lo que venga. Tu impacto siempre estará conmigo."
Alonso respaldado para dirigir Liverpool algún día
Mientras Alonso se toma un tiempo lejos del juego, el ícono del Liverpool, John Arne Riise, cree que el excentrocampista de los Reds estará dirigiendo en Anfield en el futuro. Sin embargo, también siente lo mismo por su excompañero Steven Gerrard, a pesar de su relativa falta de éxito en la gestión en comparación.
Dijo: "Estoy seguro de que Xabi Alonso dirigirá al Liverpool algún día. Hay ciertos entrenadores, personas que te gustaría tener en tu equipo como gerente. Y él es uno de ellos, Steven Gerrard es uno de ellos, lo que le daría un impulso a todos. Pero en este momento, Stevie G está esperando su próximo proyecto que le convenga. En los próximos años, estoy bastante seguro de que tanto Gerrard como Alonso, o incluso ambos, podrían llegar a ser entrenadores del Liverpool Football Club."
