Real Madrid y Vinícius Júnior siguen sin avanzar en la renovación mientras se tensa la relación con Xabi Alonso

Las negociaciones para la extensión de contrato de Vinícius Jr han dado un giro inesperado. El delantero de 25 años, cuyo contrato actual vence en 2027, estaba cerca de firmar una ampliación hasta 2030 a principios de este año. Tras el Mundial de Clubes, las conversaciones habían avanzado significativamente, con ambas partes alineadas en torno a un salario de 18 millones de euros por temporada, más bonificaciones, un incremento notable respecto a su contrato actual de 15 millones de euros anuales.

Sin embargo, el proceso se detuvo de manera abrupta. Según informes de AS, una de las reuniones finales en Valdebebas fue pospuesta y, desde entonces, no se ha fijado una nueva fecha. El club insiste en que las negociaciones no están muertas, solo retrasadas, mientras que el entorno de Vinícius mantiene una postura paciente pero vigilante.

Por ahora, ambas partes mantienen la calma. El Madrid quiere evaluar la situación deportiva antes de reanudar las conversaciones, mientras que Vinícius, pese a sus frustraciones, sigue mostrando lealtad. “Mi amor por este club nunca cambiará”, declaró recientemente, aunque su posición dentro del vestuario ha cambiado notablemente desde la llegada de Kylian Mbappé, cuyo estatus ha eclipsado sutilmente al suyo.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎