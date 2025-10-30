IMAGO / ABACAPRESS
Real Madrid y Vinícius Júnior siguen sin avanzar en la renovación mientras se tensa la relación con Xabi Alonso
Las negociaciones de Vinícius con el Real Madrid se estancan por tensiones con Xabi Alonso
Las negociaciones para la extensión de contrato de Vinícius Jr han dado un giro inesperado. El delantero de 25 años, cuyo contrato actual vence en 2027, estaba cerca de firmar una ampliación hasta 2030 a principios de este año. Tras el Mundial de Clubes, las conversaciones habían avanzado significativamente, con ambas partes alineadas en torno a un salario de 18 millones de euros por temporada, más bonificaciones, un incremento notable respecto a su contrato actual de 15 millones de euros anuales.
Sin embargo, el proceso se detuvo de manera abrupta. Según informes de AS, una de las reuniones finales en Valdebebas fue pospuesta y, desde entonces, no se ha fijado una nueva fecha. El club insiste en que las negociaciones no están muertas, solo retrasadas, mientras que el entorno de Vinícius mantiene una postura paciente pero vigilante.
Por ahora, ambas partes mantienen la calma. El Madrid quiere evaluar la situación deportiva antes de reanudar las conversaciones, mientras que Vinícius, pese a sus frustraciones, sigue mostrando lealtad. “Mi amor por este club nunca cambiará”, declaró recientemente, aunque su posición dentro del vestuario ha cambiado notablemente desde la llegada de Kylian Mbappé, cuyo estatus ha eclipsado sutilmente al suyo.
En medio del conflicto Xabi Alonso-Vinicius
La tensión entre Vinicius Jr y el nuevo entrenador Xabi Alonso ha ido en aumento desde julio, cuando el español lo dejó en el banquillo durante la semifinal del Mundial de Clubes. Desde entonces, su química se ha ido erosionando. El extremo ha comenzado solo tres de los 13 partidos del Madrid en todas las competiciones esta temporada, siendo a menudo sustituido pronto, incluso en plena forma, o entrando como suplente.
El punto de quiebre llegó durante la victoria 2-1 en el Clásico contra el Barcelona, cuando Vinicius, tras ser reemplazado en el minuto 72, salió del campo gritando “¡Siempre yo!” antes de desaparecer por el túnel. Las cámaras captaron su enfado en el banquillo posteriormente.
Las decisiones de Alonso han generado cuestionamientos internos, con algunos jugadores opinando que su rigidez táctica limita a los futbolistas más creativos. Vinicius, acostumbrado a la libertad que le ofrecía Carlo Ancelotti, se enfrenta ahora a un entrenador que prioriza la disciplina sobre la expresión individual. Sus frustraciones reflejan además un debate más amplio: si su estilo intuitivo y de alto ritmo sigue encajando en el Madrid meticuloso de Alonso.
La disculpa de Vinícius y lo que significa
Días después del incidente en el Clásico, Vinicius Jr se disculpó públicamente.
“Quiero disculparme con mis compañeros, los aficionados, el club y el presidente”, escribió en X. “A veces la pasión me domina porque siempre quiero ganar”.
Sin embargo, un nombre llamó la atención por su ausencia: Xabi Alonso.
Fuentes cercanas al equipo indicaron a AS que la frustración de Vinicius con los métodos de Alonso es profunda, desde el limitado tiempo de juego hasta ser colocado fuera de posición en la banda derecha. La disculpa, aunque sincera hacia los seguidores, dejó en evidencia la brecha personal entre estrella y entrenador.
Las críticas no tardaron en llegar. El ex internacional francés Christophe Dugarry calificó a Vinicius de “insoportable” y lo acusó de falta de madurez. Pero dentro del Real Madrid hay comprensión: jugadores veteranos como Luka Modric y Dani Carvajal habrían instado a ambas partes a reconciliarse. Para Florentino Pérez, mantener la armonía entre el máximo goleador del club la temporada pasada y su nuevo entrenador se ha convertido en una de las principales prioridades.
El PSG sigue de cerca la situación de Vinícius en el Real Madrid
Mientras las negociaciones contractuales se mantienen congeladas y las emociones están a flor de piel, el Paris Saint-Germain observa de cerca la situación. El PSG ha identificado a Vinicius Jr como su principal objetivo en caso de que decida salir el próximo verano. Se dice que el brasileño admira el sistema de alto pressing y ataque de Luis Enrique, un estilo que considera ideal para aprovechar su explosividad.
Por ahora, el Real Madrid insiste en que el jugador es “intransferible”, pero la preocupación crece ante la posibilidad de que la tensión sostenida modifique la dinámica. Su contrato actual expira en 2027 y, a menos que se reinicien pronto las conversaciones de renovación, el club podría enfrentar un periodo delicado en el que Vinicius tenga la ventaja.
Tras bambalinas, el presidente Florentino Pérez continúa respaldando a Xabi Alonso, aunque es consciente del riesgo de alejar a uno de los mayores activos del Madrid: un contendiente al Balón de Oro y favorito de los aficionados que simboliza la era post-Benzema.
