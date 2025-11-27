'Real Madrid nos dio un salvavidas' - El entrenador del Olympiacos, Mendilibar, contento con la -casi- remontada en la 'loca' derrota de Champions League

Madrid sobrevivió a un implacable regreso del Olympiacos para ganar 4-3 en uno de los partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones más dramáticos de la temporada. Su delantero estrella Mbappe fue el factor decisivo, anotando los cuatro goles mientras Los Blancos cedieron dos veces una ventaja de dos goles antes de resistir en los minutos finales en Pireo.

Los anfitriones marcaron primero a través de Chiquinho después de una combinación brillante con Daniel Podence y Ayoub El Kaabi. Madrid inicialmente tuvo dificultades para controlar el partido, pero Mbappe volteó el juego con un devastador triplete en siete minutos, anotando en los minutos 22, 24 y 29. Un pase brillante por encima de Vinícius inició la remontada, seguido de un cabezazo de manual a partir de un centro de Arda Guler, y luego un final compuesto a partir de un pase entre líneas de Eduardo Camavinga.

Olympiacos se negó a rendirse. Mehdi Taremi y El Kaabi marcaron en la segunda mitad, acercando al equipo griego y preparando un final frenético. Pero el Madrid se mantuvo firme para su primera victoria en cuatro partidos, con Mbappe convirtiéndose en el primer jugador del Real Madrid en anotar cuatro goles en un partido europeo importante fuera de casa y extendiendo su récord de más tripletes fuera de casa en la historia de la Liga de Campeones.

Después del pitido final, el entrenador del Olympiacos, Mendilibar, describió el partido como “loco,” enfatizando las emociones cambiantes a lo largo de la noche.