Real Madrid se lanza por Nico Paz en enero en medio de sensacionales actuaciones con el Como y un creciente interés de transferencia
Cláusula de recompra de Madrid
Según TyC Sports, el Real Madrid está interesado en traer de vuelta a Nico Paz al club en la próxima ventana de transferencias de enero. Según informes, el jugador ya ha acordado el traslado, señalando su disposición a regresar a los gigantes españoles. Sin embargo, Fabrizio Romano ha aclarado que el Madrid no puede ejercer su cláusula de recompra en enero, ya que no es válida durante esta ventana.
El club español actualmente tiene una cláusula de recompra estructurada sobre Paz, valorada en €8 millones en el verano de 2025, €9 millones en 2026, y €10 millones en 2027. Además de esto, el Madrid también retiene una opción de recompra futura sobre el 50% de los derechos del jugador, proporcionando una ventaja a largo plazo en cualquier posible transferencia.
Además, el club se beneficia de una cláusula de derecho de igualación, permitiéndoles igualar cualquier oferta realizada por otro club para asegurar los servicios de Paz. Mientras que Paz ha mostrado disposición para regresar, la capacidad del Madrid de actuar inmediatamente está limitada por los términos contractuales de la cláusula de recompra, lo que significa que las negociaciones y el posible registro del jugador probablemente se completarían solo durante la próxima ventana elegible.
Anteriormente, el presidente de Como, Mirwan Suwarso, abordó la situación de la transferencia de Paz, explicando que el Madrid tiene pleno derecho a volver a firmarlo con base en los términos acordados en el trato original. Dejó en claro que el club respeta el arreglo y que el futuro del jugador sigue siendo su propia decisión. Suwarso dijo: “No me importa en absoluto. Es una situación que acordamos desde el principio. El Real Madrid puede recomprarlo cuando quiera. Depende de Nico decidir qué quiere hacer con su futuro. Estamos muy contentos de tenerlo. Nos gusta construir un hogar para él en Como. Eligió quedarse esta temporada, y lo tomamos día a día. Vemos cómo va. ¿Volverá a Madrid la próxima temporada? El Madrid tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Se quedará con nosotros? Depende de él si lo desea o no.”
El increíble comienzo de temporada de Paz
El joven de 21 años se unió a Como desde Madrid por 6 millones de euros en 2024 y rápidamente se consolidó como uno de los jóvenes atacantes más prometedores de la Serie A. Un delantero dinámico, Paz sobresale al encontrar espacios entre líneas, superar defensores en situaciones uno contra uno y crear oportunidades incluso en áreas cerradas. Su temporada de debut en 2024-25 fue altamente productiva, logrando ocho goles y seis asistencias, ganando el premio al mejor jugador joven de la liga.
Paz ha continuado sin problemas su forma en la temporada actual, contribuyendo con cinco goles y cuatro asistencias. Un factor significativo en su ascenso ha sido su perfecta adaptación al sistema táctico de Cesc Fàbregas. El entrenador le ha otorgado libertad para dictar el ritmo, encontrar espacios y llevar al equipo hacia adelante, permitiendo que su inteligencia y habilidad técnica brillen. Fàbregas incluso lo ha comparado con Lionel Messi en cuanto a cómo los oponentes se comprometen excesivamente para detenerlo, enfatizando que Paz nunca debe ser restringido.
El entrenador describe a Paz como un mago capaz de sacar trucos de la nada, destacando su imprevisibilidad y creatividad. Con sus actuaciones consistentes, Paz está comenzando a demostrar que podría convertirse en un digno sucesor de Messi como la principal fuerza creativa del equipo nacional.
Inter está interesado en Paz
Inter se está preparando para hacer un gran movimiento en la próxima ventana de fichajes con una oferta de 58 millones de euros (£49m/$63m) por Paz. Los Nerazzurri ven al dinámico atacante como el compañero perfecto a largo plazo para Lautaro Martínez y están ansiosos por llevarlo al San Siro. Las conversaciones con el entorno del jugador ya han comenzado, y el Inter confía en que Paz estaría abierto a la mudanza. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada ya que el Real Madrid todavía tiene una influencia significativa sobre cualquier transferencia futura.
El desafío de Paz esta temporada
Como derrotó a Torino 5-1 el lunes, con Paz anotando el cuarto gol en la victoria contundente. El club está ansioso por retener a Paz mientras sigue en camino de asegurar un lugar en una competición europea la próxima temporada. Para Paz, la oportunidad de jugar para el Madrid siempre es tentadora, pero está enfocado en su carrera en el Como y planea decidir sobre su futuro al final de la temporada. Como se enfrentará a Sassuolo el viernes, y una victoria podría llevarlos a igualar en puntos con el Inter en el cuarto lugar.