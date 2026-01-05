Getty Images Sport
Real Madrid entra en la puja por Adam Wharton frente al Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea
Un nuevo nombre en la lista de deseos del Bernabéu
La carrera por fichar a uno de los talentos más prometedores del centro del campo inglés ha dado un giro continental, con informes desde España que aseguran que Adam Wharton ha sido ofrecido al Real Madrid. El joven de 21 años, que ha vivido un ascenso meteórico desde que dejó el Blackburn Rovers para unirse al Crystal Palace en enero de 2024, se ha consolidado como un pilar en el mediocampo de los Eagles, llamando la atención de los grandes del fútbol europeo.
Según el medio español AS, intermediarios del jugador se han puesto en contacto con los actuales campeones de Europa para sondear su interés en llevar al inglés al Santiago Bernabéu. Aunque el Madrid se ha centrado en reclutar talento francés y brasileño en los últimos años —junto con la incorporación estelar de Jude Bellingham—, la posibilidad de emparejar a Wharton con su compatriota de selección resulta especialmente atractiva para la directiva española.
El informe también indica que, aunque el Madrid sigue atento al mercado, aún no ha dado un paso definitivo. El club está evaluando sus opciones para reforzar su “sala de máquinas” de cara al futuro, pero el paquete financiero necesario para fichar al astro del Palace podría convertirse en un desafío incluso para una institución de su envergadura.
Un precio de 'Galáctico'
Cualquier club que quiera sacar a Wharton del sur de Londres deberá tener bolsillos extremadamente profundos. El Crystal Palace, con un historial sólido en el desarrollo y la protección del valor de sus jugadores, no tiene intención de dejar marchar a su estrella por una suma modesta. Según AS, los Eagles han fijado un precio mínimo de 70 millones de euros por el centrocampista, una cifra que representaría una gran ganancia respecto a las 18 millones de libras que pagaron a Blackburn hace solo dos años.
Quizá más significativo que la tarifa de traspaso sean las demandas salariales del jugador. La publicación española señala que Wharton busca un “salario galáctico” para facilitar su salida. Esto refleja que el mediocampista es consciente de su creciente valor y espera ser remunerado de inmediato como titular de primer nivel, en lugar de integrarse en una estructura salarial de desarrollo.
Para el Real Madrid, que gestiona su masa salarial con precisión para acomodar a superestrellas como Kylian Mbappé y Vinicius Jr., estas demandas podrían implicar un ajuste importante frente a su política habitual al fichar jóvenes promesas.
Los gigantes de la Premier League acechan
Si el Real Madrid decide dejar pasar la oportunidad, Wharton no carecerá de pretendientes más cerca de casa. El informe señala que todo el “Big Four” de Inglaterra —Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea— sigue firmemente en la carrera por su fichaje.
El Liverpool ha admirado durante mucho tiempo la capacidad de Wharton para romper líneas y dictar el ritmo del juego, viéndolo como un posible sucesor a largo plazo de sus pilares actuales en el mediocampo. Por su parte, el City siempre busca mediocampistas técnicamente seguros capaces de desenvolverse en el complejo sistema de Pep Guardiola, y el perfil de Wharton encaja a la perfección.
El United, bajo el régimen de INEOS, ha puesto el foco en talento joven y local, convirtiendo a Wharton en un objetivo prioritario para su reconstrucción en Old Trafford. Mientras tanto, el Chelsea, fiel a su estilo, también sigue de cerca la situación, después de años invirtiendo agresivamente en los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial.
Palace tiene las cartas
A pesar del ruido en torno a su futuro, el Crystal Palace mantiene una posición de negociación sólida, con Wharton bajo un contrato a largo plazo en Selhurst Park. La calma del mediocampista dentro del campo se refleja en su enfoque sensato hacia su carrera fuera de él. Desde su llegada a la Premier League, ha demostrado una madurez sorprendente para su edad, logrando un lugar en la selección de Inglaterra para la Eurocopa 2024 —aunque permaneció como suplente no utilizado— y consolidándose como uno de los nombres fijos en la plantilla del Palace.
Ya sea que acabe en las luces del Santiago Bernabéu o permanezca en la Premier League luchando por títulos, una cosa está clara: Wharton se ha convertido en una pieza de élite, y asegurar sus servicios en 2026 requerirá un paquete financiero monumental. La guerra de ofertas ha comenzado, y los números que se barajan indican que esta será una de las sagas de transferencias más destacadas del año.
