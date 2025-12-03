Real Madrid en crisis: divisiones internas y derrotas complican la labor de Xabi Alonso

¿Y cómo no? Madrid espera excelencia y fútbol sin defectos. Se espera que no solo ganen, sino que ganen bien. Y últimamente, simplemente no han ganado lo suficiente. Después del aburrido empate del domingo, ahora han empatado tres partidos seguidos en La Liga. El equipo mejor clasificado de los tres que les han quitado puntos es el noveno clasificado, Rayo Vallecano.

Si bien esta es, sin duda, una racha decepcionante para un club del tamaño de Madrid, hay que recordar que también están en un período de transición tras contratar a un nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien a su vez ha estado lidiando con una serie de lesiones que han alterado un poco el equilibrio de su equipo.

Sin embargo, en medio de informes de conflictos en el vestuario liderados por algunos de los jugadores mejor pagados del planeta, lo último que Alonso necesitaba era que su equipo desperdiciara su liderazgo en la cima de la tabla ante el Barcelona. Eso es exactamente lo que han hecho, sacrificando una ventaja de cinco puntos en el espacio de un mes, y aunque los llamados para despedir a Alonso son demasiado prematuros, sin duda ha sido unas semanas de pesadilla para un hombre que todavía está comenzando en el trabajo de sus sueños.