Getty Images Sport
Real Madrid confirma lesión de Franco Mastantuono antes del duelo de Champions League contra el Liverpool
El Real Madrid confirma la lesión de Mastantuono
El Real Madrid confirmó oficialmente que a Franco Mastantuono se le ha diagnosticado pubalgia, conocida comúnmente como hernia deportiva. En un comunicado breve, el club indicó: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado pubalgia. Su recuperación será supervisada.”
No se ofreció un plazo estimado de recuperación, por lo que el joven de 18 años queda fuera de manera indefinida. Mastantuono no se entrenó con el equipo antes del viaje a Anfield, trabajando en su lugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo la supervisión del personal médico.
La lesión llega en un momento delicado tanto para el jugador como para el entrenador Xabi Alonso, quien ha contado con el adolescente argentino como parte de su rotación ofensiva esta temporada. Mastantuono ha disputado 12 partidos en todas las competiciones, marcando un gol y dando una asistencia, pero recientemente ha alternado entre el once titular y el banquillo debido al regreso de figuras clave como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao, Barcelona y ahora el Real Madrid - todos afectados por el susto de la pubalgia
La pubalgia, también conocida como hernia deportiva, es una lesión compleja y a menudo persistente que afecta la zona de la ingle y el abdomen inferior. Se desarrolla con frecuencia en atletas que practican deportes de alta intensidad que requieren cambios rápidos de dirección, sprints explosivos y movimientos repetitivos de torsión.
A diferencia de una distensión muscular común, la pubalgia provoca inflamación y desequilibrio en la zona donde se encuentran los músculos abdominales y los aductores cerca de la pelvis, lo que hace que la recuperación sea impredecible. Los jugadores pueden tardar semanas o incluso meses en recuperar su forma física completa, y las recaídas son frecuentes si la rehabilitación no se maneja correctamente.
En Europa, varias jóvenes promesas también están lidiando con esta lesión. Lamine Yamal del Barcelona, Nico Williams del Athletic Club y Cole Palmer del Chelsea han sufrido problemas similares esta temporada. En el caso de Williams, la lesión lo limitó a solo 530 minutos de juego y lo ha dejado fuera del próximo partido de la Champions League del Athletic contra el Newcastle. El tratamiento incluye descanso, fisioterapia y fortalecimiento muscular, mientras que la cirugía se reserva como última opción.
En el caso de Franco Mastantuono, el cuerpo médico del Real Madrid está adoptando un enfoque prudente, priorizando la recuperación y la forma física a largo plazo por encima de su disponibilidad inmediata.
¿Qué ajustes hará Xabi Alonso en ausencia de Mastantuono?
Con Mastantuono fuera, Xabi Alonso deberá reconfigurar sus opciones antes del crucial choque de la Liga de Campeones contra el Liverpool. La capacidad del joven argentino para alternar entre el centro del campo y el flanco derecho ofrecía una flexibilidad táctica que ahora el técnico tendrá que suplir.
Rodrygo se perfila como el reemplazo más natural en la banda derecha, aportando experiencia, velocidad y un historial probado en los grandes partidos europeos. Como alternativa, Alonso podría apostar por Arda Guler, otro joven atacante capaz de cortar hacia el centro y generar superioridad numérica en zonas ofensivas.
La versatilidad de Eduardo Camavinga también ofrece opciones tácticas: el francés podría ocupar un rol de centrocampista avanzado para mantener la intensidad en la presión y asegurar la estabilidad defensiva. La ausencia de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y David Alaba, todos en recuperación, obliga además a ajustar la estructura del equipo para equilibrar defensa y ataque.
El Real Madrid completó su entrenamiento en Valdebebas antes de viajar a Inglaterra, con Alonso optando por no realizar una sesión en Anfield. El técnico ofrecerá declaraciones a los medios a su llegada a Liverpool.
- Getty Images Sport
Revés para el Real Madrid en una temporada crucial
Para Mastantuono, esta lesión frena lo que se perfilaba como una temporada revelación. Desde que llegó desde River Plate este verano, ha destacado por su habilidad técnica, visión de juego y madurez más allá de sus años, ganándose rápidamente la confianza de aficionados y cuerpo técnico.
Sin embargo, la pubalgia es notoriamente complicada de manejar en jugadores jóvenes, sobre todo en quienes se están adaptando a las exigencias físicas del fútbol europeo de élite. Su recuperación dependerá de cómo responda su cuerpo al tratamiento conservador y a los programas de fortalecimiento. Algunos equipos intentan minimizar el impacto permitiendo que los jugadores falten a pocos partidos y luego se reincorporen a los entrenamientos, pero la lesión tiende a ser crónica; casos como el de Lamine Yamal y Cole Palmer muestran lo difícil que es gestionarla, incluso con periodos de descanso.
Para el Madrid, el enfoque ahora está en mantener la profundidad y la adaptabilidad del equipo. Alonso aún cuenta con talento de élite en el mediocampo y el ataque, pero la ausencia del argentino añade una capa más de complejidad a un plantel ya afectado por las lesiones.
Anuncios