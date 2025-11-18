Real Madrid cederá 10% del Santiago Bernabéu mientras Florentino Pérez busca nuevas inversiones

Según El Periódico, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha puesto en marcha uno de los cambios corporativos más relevantes en la historia moderna del club, al presentar planes para vender aproximadamente un 10 % de una nueva entidad comercial con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Esta iniciativa llega tras un acuerdo previo, en el que el club vendió el 20 % de las futuras ganancias del Santiago Bernabéu a Sixth Street y Legends por 360 millones de euros (£317 m/$417 m), una operación financiera considerada la primera “palanca” del Madrid.

Pérez explicó la nueva propuesta directamente a los socios, resaltando la importancia de modernizar la estructura organizativa del club sin alterar el modelo tradicional de propiedad de los socios. Como les comunicó:

"Nuestro club debe contar con una estructura que nos proteja como institución y también a todos nosotros como propietarios del Real Madrid. Por ello, presentaré a esta Asamblea una propuesta de reorganización corporativa que asegure nuestro futuro, nos proteja de las amenazas externas y, sobre todo, garantice que los socios sigan siendo los verdaderos dueños del club y de sus activos financieros."

Estas declaraciones reflejan el esfuerzo del presidente por equilibrar la necesidad de atraer inversiones con la identidad del club, históricamente preservada como entidad deportiva no-SAD. Pérez ha admirado desde hace tiempo el modelo alemán 50+1, pero las leyes españolas dificultan la adopción de un sistema similar. Sin un marco legal que permita transformar al Real Madrid en un híbrido al estilo del Bayern Múnich, el club busca crear un esquema de subsidiarias que posibilite la inversión sin perder el control deportivo.