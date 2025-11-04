Rayan Cherki Man City GFXGetty/GOAL
Rayan Cherki puede ser jugador para Pep Guardiola después de todo: el 'alma libre' está superando su reputación individualista para ganarse la confianza del técnico del Manchester City

Si bien había un aire de inevitabilidad sobre Erling Haaland anotando los dos primeros goles del Manchester City contra el Bournemouth el domingo, lo mismo no se podía decir del hombre que proporcionó ambas asistencias. Rayan Cherki estaba haciendo su primera titularidad en la Premier League en 10 semanas debido a una lesión, pero incluso antes de que sufriera un problema en el muslo en agosto, había muchas preguntas sobre su idoneidad para jugar bajo la dirección de Pep Guardiola.

Cherki ha estado en el centro de atención desde que tenía 16 años, cuando se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol para Lyon en enero de 2020. La expectativa a su alrededor era inmensa, pero cada comentario sobre su talento usualmente venía acompañado de comentarios sobre su personalidad difícil. Jugó bajo la dirección de seis entrenadores mientras estaba en Lyon y logró tener al menos un desacuerdo público con casi todos ellos.

En otras palabras, no era exactamente un jugador que normalmente atraería a Guardiola, quien ha tenido conocidos enfrentamientos con individuos difíciles como Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Agüero y Joao Cancelo. Por decir lo menos, fichar a Cherki parecía un poco arriesgado para el City, pero ahora mismo está resultando ser un gran acierto.

  • Rayan Cherki Lyon 2024Getty Images

    Dividiendo opiniones

    Rudi Garcia, el hombre que le dio a Cherki su debut con el Lyon, advirtió desde el principio sobre "el peligro de hacerle creer que ya es uno de los mejores jugadores del planeta". Peter Bosz, mientras tanto, repetidamente dejó a Cherki fuera de su alineación, mientras Laurent Blanc admitió haber tenido "discusiones acaloradas" con el creador de juego por sus tendencias individualistas. 

    Fabio Grosso desestimó el talento único de Cherki llamándolo "un jugador como cualquier otro" y luego declaró: "Posee enormes habilidades técnicas, pero necesita trabajar en las demás". Pierre Sage fue un paso más allá después de dejar a Cherki fuera de su alineación durante varios juegos al eliminarlo de su plantilla por un enfrentamiento contractual. 

    No solo los entrenadores tuvieron dificultades para lidiar con Cherki. En mensajes de WhatsApp filtrados, el propietario estadounidense del Lyon, John Textor, describió al talento local como "un pequeño imbécil".

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Manchester City FC

    Cumpliendo con el potencial

    Cherki pareció finalmente madurar en su última temporada con Lyon. Fue reintegrado en el equipo por Sage tras firmar un nuevo contrato, lo que significaba que podría garantizar a su club, con problemas de liquidez, una tarifa de transferencia cuando finalmente fuera vendido. Cuando Sage fue despedido en enero pasado, Cherki lideró los tributos diciendo que "deja un legado excepcional" después de alejar al club de la amenaza de descenso la temporada anterior.

    Cherki luego se ganó el favor del nuevo jefe Paulo Fonseca al apoyarlo después de que el portugués fuera suspendido de la línea de banda por nueve meses por confrontar a un árbitro. Pero lo más importante, Cherki rindió en el campo, mostrando constantemente actuaciones brillantes en su camino a terminar la campaña con 12 goles y 20 asistencias. 

    Sus actuaciones finalmente respaldaron las elevadas palabras que se habían dicho sobre él en el pasado, como cuando el ex presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmó: "Cherki puede ser comparado con [Lionel] Messi en términos de su calidad técnica."

    Guardiola, quien sacó lo mejor de Messi en Barcelona, decidió arriesgarse con Cherki, quien solo cumplió 22 en agosto. City solo tuvo que pagar £34 millones ($44 millones) ya que le quedaba un año de contrato con Lyon, lo que significó que el movimiento representaba más ventajas que desventajas.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'No he visto a nadie tan bueno'

    Vale la pena recordar que Messi, a quien algunos compañeros del Barça describían como "El Pequeño Dictador", no era precisamente fácil de entrenar. Después de todo, fue el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones quien le envió un mensaje de texto a Guardiola camino a casa después de un partido para decirle lo molesto que estaba por haber sido relegado a un segundo plano detrás de Ibrahimovic. Sin embargo, hay jugadores por los que vale la pena hacer excepciones.

    Y aunque Aulas podría haber exagerado un poco - o incluso intentado aumentar el valor de Cherki - cuando comparó a su jugador con Messi, no está solo al ver a Cherki como un talento generacional. El ex lateral del City Gael Clichy trabajó con Cherki como asistente de Thierry Henry para el equipo sub-21 de Francia y reservó el mayor de los elogios para su antiguo dirigido. 

    "Si hablamos de la calidad del jugador, no he visto a nadie tan bueno", dijo Clichy a GOAL. "Es una gran declaración, pero siento que si puede llevar su juego sin balón a cierto nivel, creo que podríamos estar hablando de un jugador que pueda alcanzar los números de Kevin De Bruyne, porque en espacios reducidos, en áreas clave del campo, puede crear peligro. Y esto es lo que quieres en el City."

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Ge

    Cuidado con su mayor debilidad

    Mientras Cherki castigó la alta presión de Bournemouth el domingo, Clichy cree que será más útil cuando el City se enfrente a oponentes más tercos que se contentan con defender durante 90 minutos. En otras palabras, los partidos donde el City ha tendido a tener más dificultades. 

    "Cuando juegas contra un equipo con un bloque bajo y una defensa de cinco, no hay mucho espacio. Así que necesitas tener calidad en la banda, lo cual creo que al City le falta un poco," añadió. "Sabes, pasas de Raheem Sterling, Riyad Mahrez y Leroy Sane, que para mí, como lateral, eran una pesadilla contra la que jugar. Creo que perdieron eso."

    Sin embargo, Clichy no se ocultó respecto al área donde Cherki necesita mejorar sobre todo: "Él necesitará demostrar que sin el balón, fuera de posesión, puede rendir, porque sabemos que este es su problema. Esta es su debilidad. Fue su debilidad cuando estaba con nosotros en Francia. Hasta ahora, lo que he visto en Inglaterra, esto es lo que la gente piensa de él. Así que si Pep logra llevarlo a un nivel diferente fuera de posesión, creo que será un jugador tremendo para el City. Y creo que este es el tipo de jugador que Pep quiere. Ahora en la Premier League no se trata solo de tener el balón, también es cómo manejas las transiciones. Y ahí está el gran trabajo para Pep."

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tendencias inconformistas

    Hubo señales tempranas de que el derroche de habilidades de Cherki podría irritar a Guardiola, como cuando el entrenador se mostró exasperado con su nuevo fichaje al perder la posesión en su debut contra el Wydad Casablanca en la Copa Mundial de Clubes. Los beneficios de su estilo de juego impredecible también se mostraron en su debut en la Premier League ante el Wolves, cuando realizó un pase de tacón a Nico O'Reilly y luego recogió el balón para marcar el cuarto gol del City.

    Pero Cherki no pudo ofrecer más destellos de su talento ya que sufrió una lesión durante su debut en casa, la derrota por 2-0 contra el Tottenham. Más de dos meses fuera de juego siguieron, pero Cherki regresó al once inicial contra el Swansea en la Copa Carabao y se robó el espectáculo al golpear el poste, asistir a Omar Marmoush con un toque sutil y luego marcar el tercer gol. 

    Demostró que se había recuperado completamente de su lesión al comenzar contra el Bournemouth menos de cuatro días después de completar 90 minutos en Gales del Sur y puso a Haaland en camino al gol, primero con un cabezazo y luego con un pase de primera. Cada vez está más claro que todo el plan táctico del City ahora se basa en darle el balón a Haaland donde es más peligroso, y después de que no pudieron hacerlo eficazmente en su partido anterior contra el Aston Villa, a Cherki le resultó sorprendentemente fácil encontrar a su hombre peligroso.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    'Único'

    Guardiola elogió el "coraje para jugar" de Cherki después del partido, mientras también destacaba "este talento especial, la conexión con la gente de frente, que es única". Pero la entrevista previa al partido con Sky Sports del entrenador proporcionó más información sobre por qué le gusta Cherki y, fundamentalmente, por qué está dispuesto a tolerar su racha individualista.

    "Todos los entrenadores hacen un juego de ajedrez, [diciéndoles a los jugadores] 'Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello' y él es un poco un alma libre", explicó Guardiola. "Es un jugador especial y es tan joven y, con suerte, puede estar abierto y consciente para aprender lo que el equipo necesita de él con o sin el balón y todas las acciones que necesitamos. Pero por supuesto, él aporta algo al frente que es único".

    Guardiola es quizás más conocido que cualquier otro entrenador por tratar a sus jugadores como piezas de ajedrez, y famosamente extrajo toda la imprevisibilidad y destellos de Jack Grealish para hacerlo más valioso para su equipo del City. Pero aunque no dejará exactamente a Cherki a su suerte todo el tiempo, ya lo ve dentro de una categoría de jugadores en los que confía para hacer lo que sientan correcto en el ataque.

    "En los grandes clubes necesitas talento, necesitas disciplina", añadió. "La disciplina es simplemente estar todos juntos y decidir lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto, de lo contrario, jugar al fútbol moderno es imposible.  Después de eso, en el último tercio, nunca le dije a Raheem Sterling o Savinho o Leroy Sané o Riyad Mahrez 'Ahora tienes que ir a la izquierda o a la derecha'. Solo fluye con tu talento, inventa algo en el último tercio".

    Cherki siempre ha sido capaz de rendir en el último tercio, pero ahora tiene el beneficio adicional de trabajar con el delantero más letal del mundo. Y si puede mantener su entendimiento con Haaland y entender lo que Guardiola quiere que haga cuando no está atacando, demostrará ser una verdadera ganga.

