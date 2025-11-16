Raúl Jiménez arremete contra la afición tras los abucheos a la Selección mexicana en el partido amistoso ante Uruguay en Torreón

México y Uruguay se enfrentaron en un partido amistoso como parte de la última Fecha FIFA del 2026 en el Estadio Corona de Torreón, donde no pasaron del empate 0-0 en un juego que se vivió con mucha intensidad y hubo varios roces entre futbolistas de ambas selecciones.

Los aficionados mexicanos que se dieron cita a las tribunas del estadio no estuvieron muy contentos con lo visto por parte del Tricolor y mostraron su inconformidad abucheando al selectivo, algo que no agradó a los jugadores, especialmente a Raúl Jiménez.