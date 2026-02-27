Raúl Asencio, del Real Madrid, descartado por una lesión en el cuello tras una colisión con Eduardo Camavinga, mientras Álvaro Arbeloa se enfrenta a un problema defensivo

El incidente ocurrió durante el tenso encuentro europeo del Real Madrid contra el Benfica, dejando a los aficionados con la respiración contenida. El joven defensa Asencio se vio envuelto en un feroz choque aéreo con su propio compañero de equipo. Según informó Marca, los espectadores compararon la violenta colisión con un accidente de coche, y el joven español fue el que sufrió el mayor impacto, ya que su cuello se dobló violentamente hacia atrás. El impacto físico del choque indicó inmediatamente que no se trataba de una lesión futbolística habitual.

El personal médico del club no perdió tiempo en responder a la alarmante situación en el campo. Conscientes de la gravedad potencial del traumatismo cervical, los médicos inmovilizaron cuidadosamente a Asencio con un collarín antes de sacarlo del campo en camilla. Fue trasladado directamente a un hospital local para ser evaluado de urgencia, bajo la atenta mirada del médico jefe del Real Madrid, Niko Mihic, para descartar cualquier daño grave en la columna vertebral.