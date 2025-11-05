¡Raphinha no está feliz! La estrella del Barcelona presume de sus trofeos y estadísticas en una tormenta en redes sociales tras quedarse fuera del Equipo del Año de FIFPRO
Raphinha arremete en las redes sociales tras la exclusión de FIFPRO
Raphinha no tomó a la ligera su omisión en el FIFPRO World XI. A las pocas horas de que se anunciara la alineación, el extremo del Barcelona inundó sus historias de Instagram con una ráfaga de publicaciones celebrando su destacada campaña 2024-25, una que muchos fanáticos y expertos creen merecía reconocimiento.
El jugador de 28 años subió 17 historias destacando sus logros personales, desde premios individuales hasta actuaciones decisivas en partidos. Entre ellas se encontraban clips de sus 34 goles, 25 asistencias y un video de lo más destacado de la campaña del triplete doméstico del Barça, el primero en su historia. El montaje fue un recordatorio nada sutil del año que redefinió su carrera. La alineación del FIFPRO, votada por jugadores de todo el mundo, excluyó a Raphinha a pesar de sus mejores cifras en su carrera y de un premio al Jugador de la Temporada en La Liga.
instagram/raphinha
Una temporada récord que exigía reconocimiento
Pocos jugadores en el fútbol mundial disfrutaron de un año tan completo como el de Raphinha la última temporada. En todas las competiciones, contribuyó con 59 goles y asistencias, un nivel de producción raramente visto desde la era de Messi y Ronaldo en España.
En La Liga, el brasileño participó directamente en 29 goles, ganando el premio al Jugador de la Temporada de la división y llevando al Barcelona a la gloria doméstica. Su impacto en Europa fue aún más notable, registrando 22 participaciones en goles en la Liga de Campeones, la mejor cifra individual en la historia del torneo.
También rindió cuando más importaba: cuatro goles y tres asistencias contra el Real Madrid en cuatro victorias en el Clásico, un hat-trick frente al Bayern Múnich, y un gol contra el Inter en las semifinales. La excelencia de Raphinha también se extendió al escenario internacional, contribuyendo con cinco participaciones en goles para Brasil mientras aseguraron la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.
Sin embargo, a pesar de sus logros, su nombre no apareció en la lista de FIFPRO, un desaire que destacó la naturaleza a menudo subjetiva de tales premios y dejó a Raphinha decidido a demostrar que sus críticos estaban equivocados una vez más.
instagram/raphinha
'Fue una decepción personal' - Raphinha se sincera sobre el resultado del Balón de Oro
En una entrevista sincera con GQ Hype, Raphinha reflexionó sobre terminar quinto en la carrera por el Balón de Oro, llamándolo tanto un honor como un revés personal. “Cuando das tanto, trabajas duro todos los días y sientes que has tenido una temporada increíble, naturalmente esperas estar entre los mejores”, dijo. “Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas.”
A pesar del desaire, la estrella del Bluagrana insistió en que se siente en paz con su forma actual y madurez como jugador. “Lo que hace este momento tan único es la combinación de crecimiento técnico, experiencia acumulada y equilibrio mental”, explicó Raphinha. “Hoy siento que puedo jugar con más libertad, leer mejor el juego y manejar la presión de una manera más madura.”
'Lamine es como familia' - El brasileño niega rivalidad en medio del sueño del Mundial 2026
Raphinha también aclaró su relación con el joven compañero de equipo Lamine Yamal, rechazando los rumores de tensión entre los dos. “Esa rivalidad simplemente no existe. Lo que realmente existe entre nosotros es un deseo mutuo de dar lo mejor de nosotros, de empujarnos el uno al otro y de ayudar al equipo”, dijo. “Fuera del campo, nuestra relación es muy fuerte. Lamine es como familia.”
El jugador de 28 años también miró más allá del fútbol de clubes, reafirmando su deseo de alcanzar la gloria internacional con Brasil. “Ganar la Copa del Mundo con Brasil sería el mayor sueño de mi carrera. Crecí jugando descalzo en las calles de Restinga, soñando con representar a mi país, es un honor y una gran responsabilidad. El fútbol en Brasil es como una religión.”
- Getty Images Sport
Enfocado en la recuperación y la visión a largo plazo del Barça
Actualmente apartado por una lesión en el isquiotibial, Raphinha sigue decidido a regresar más fuerte y continuar su trayectoria ascendente en Barcelona. A pesar de las especulaciones sobre futuros movimientos, reafirmó su lealtad a los gigantes catalanes y su sueño de dejar un legado en el Camp Nou.
“Me encantaría retirarme en el Barca y dejar mi huella en el club. Pero el fútbol es impredecible, así que trato de vivir el presente y dar lo mejor de mí cada día con esta camiseta.”
Con el objetivo de Barcelona de cerrar la brecha en la cima de La Liga y avanzar profundamente en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones, los Blaugrana contarán con el liderazgo y la experiencia de Raphinha una vez que regrese.