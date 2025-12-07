Raphinha insiste en que no tiene planes de dejar el Barcelona mientras responde a los rumores sobre su salida

Bajo la dirección de Hansi Flick, Raphinha ha destacado esta temporada, convirtiéndose en pieza clave e incluso en capitán del Barcelona. Sus actuaciones, con un volumen notable de goles y asistencias, le han valido la extensión de su contrato hasta junio de 2028. Por ahora, su foco está en triunfar en el club, dejando de lado el constante ruido sobre posibles transferencias.

El brasileño reflexionó sobre su rol dentro del vestuario: "A veces siento que insisto demasiado. Mis compañeros piensan que hablo demasiado, que soy molesto, pero así soy. Exijo más de los que sé que pueden dar más. Alguien tiene que hacerlo, luego nos abrazamos y celebramos la victoria."

Tras la reciente victoria del Barça por 3-1 sobre el Atlético de Madrid, Diego Simeone elogió al atacante: "Raphinha es increíble. Puede jugar en todas partes: extremo, centrocampista, delantero o carrilero. Marca, crea, presiona y corre. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo siempre lo elegiría."

Sobre su quinto puesto en la carrera por el Balón de Oro, Raphinha dijo: "Trabajé mucho, tuve una gran temporada y naturalmente esperaba estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, pero mis expectativas eran más altas."