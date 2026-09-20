Raphinha, el ejemplo más reciente: ¿va la afición en dirección contraria a Yamal?

Lamine Yamal abrió un debate polémico poco antes del anuncio del ganador del Balón de Oro, cuando habló sobrelos criterios que rigen la elección del ganador del premio, al considerar que el excesivo enfoque en los goles y los títulos podría alejarlo de su esencia fundamental: elegir al mejor jugador del mundo.
La estrella del Barcelona dijo, en su entrevista con "Movistar Plus", que ganar la Liga de Campeones convierte al equipo en el mejor y, por tanto, el club obtiene su propio premio, mientras que el Balón de Oro debería ser para el mejor jugador de manera individual, y no necesariamente para quien anotó 80 goles, porque el máximo goleador de la temporada ya recibe el premio al máximo artillero.
Pero las declaraciones de Yamal no están solas en este debate, ya que coinciden parcialmente con el punto de vista de Kylian Mbappé, donde la estrella francesa otorga un mayor peso a los goles y a los números.
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