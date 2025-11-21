Antoine Semenyo Bournemouth GFXGOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

RANKING: Antoine Semenyo tiene su elección de los 'Big Six' de la Premier League - pero, ¿por quién debería fichar la estrella de Bournemouth?

Habría sido fácil pasarlo por alto en medio de toda la emoción generada durante posiblemente el descanso internacional más dramático de todos los tiempos, pero a principios de esta semana se dio a conocer una noticia muy importante sobre un traspaso. Según el muy confiable David Ornstein, Antoine Semenyo tiene una cláusula de rescisión de £65 millones ($85 millones) en su contrato con el Bournemouth, que puede activarse durante las dos primeras semanas de la ventana de invierno.

Dado que el internacional ghanés es posiblemente uno de los extremos más emocionantes en Europa en este momento, la revelación ha desatado, como era de esperar, una especulación generalizada sobre el futuro inmediato de Semenyo, con la presunción de que un movimiento en enero lejos del Vitality Stadium es ahora inevitable.

El jugador de 25 años no tendrá escasez de ofertas, eso es seguro. De hecho, se ha vinculado a Semenyo con todos los miembros de los 'Big Six' de la Premier League. Pero, ¿qué club le convendría realmente mejor: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United o Tottenham? GOAL clasifica las opciones de Semenyo:

  • Estevao Willian Chelsea 2025-26Getty

    6Chelsea

    A Chelsea le encanta nada más que fichar extremos, por lo que se puede estar seguro de que los responsables en Stamford Bridge al menos han discutido la posibilidad de fichar a Semenyo, especialmente porque está disponible a un precio tan atractivo. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta el enfoque impulsivo de los Blues para la construcción de la plantilla, es difícil imaginar que traigan otro extremo en enero a menos que uno se vaya, lo cual parece altamente improbable en este momento.

    Jamie Gittens puede estar teniendo dificultades en Stamford Bridge, pero solo se unió durante el verano, al igual que su compañero extremo izquierdo Alejandro Garnacho, quien ha estado mostrando signos de vida en las últimas semanas. En cuanto a las opciones por la banda derecha, Pedro Neto sigue siendo uno de los jugadores más productivos de Enzo Maresca, mientras que Estevao es indudablemente una superestrella en ciernes, como lo demostró con sus actuaciones para Brasil durante el parón internacional.

    Básicamente, Chelsea no necesita a Semenyo, quien haría bien en evitar quedar atrapado en el enfoque de puerta giratoria para las contrataciones en el oeste de Londres. 

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Manchester United

    Manchester United supuestamente ofreció a Bournemouth £50 millones por Semenyo el pasado enero - y fue fácil entender por qué. Como un atacante fuerte, rápido, con gran resistencia y ambidiestro, parecía un ajuste ideal para una de las posiciones de delantero interior en la valiosa formación 3-4-2-1 de Ruben Amorim.

    Semenyo todavía lo es, para ser justos, pero después de cerrar un acuerdo por Matheus Cunha poco después de que se abriera la ventana de transferencias de verano, United también logró eventualmente persuadir a Brentford para desprenderse de Bryan Mbeumo, quien ha sido uno de sus mejores jugadores hasta ahora esta temporada.

    Por supuesto, los tres son futbolistas de múltiples talentos capaces de jugar prácticamente en cualquier lugar del frente, por lo que Amorim podría, al menos en teoría, mover a Cunha al rol central de delantero (donde ha sido usado por Brasil) para hacer espacio para Semenyo. Después de todo, no es como si Benjamin Sesko pareciera la respuesta a la prolongada búsqueda de United de un No.9 de clase mundial.

    Sin embargo, los tiempos están ajustados en Old Trafford (aunque tal vez no tan ajustados como a Sir Jim Ratcliffe le gusta hacer parecer), lo que significa que es poco probable que United gaste una suma significativa de dinero en una posición que no necesariamente necesita ser reforzada.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Arsenal

    ¿Quién no querría jugar para el Arsenal ahora mismo? Los Gunners están actualmente en la cima de la Premier League y han ganado los cuatro partidos en la Liga de Campeones. Semenyo probablemente saltaría a la oportunidad de mudarse al norte de Londres, también, dado que es fanático del Arsenal y incluso tuvo una prueba con el club como adolescente.

    Sin embargo, sería un caso de dejar que el corazón gobierne la cabeza, porque, con 25 años de edad, Semenyo quiere jugar en el primer equipo de un equipo de élite, y actualmente no hay garantía de tiempo regular de juego en el Emirates.

    Mikel Arteta posee, posiblemente, la plantilla más fuerte de Inglaterra y eso se debe en parte al hecho de que el Arsenal incorporó a dos atacantes más durante el verano en Noni Madueke y Eberechi Eze. Se ha informado que el Arsenal ha estado siguiendo a Semenyo durante algún tiempo, incluso anotó contra los Gunners la temporada pasada, pero no les faltan opciones en la banda izquierda, mientras que Bukayo Saka sigue siendo titular indiscutible en la derecha.

    Así que, aunque esta es definitivamente la opción más romántica para Semenyo, en realidad no tiene mucho sentido desde una perspectiva puramente deportiva. 

  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Tottenham

    Al igual que United, los Spurs estuvieron muy vinculados con Semenyo durante el verano. Y al igual que United, terminaron buscando en otro lado después de que extendiera su contrato con Bournemouth hasta 2030. 

    Sin embargo, aunque Mohammed Kudus fue una contratación inteligente para el lado derecho, a los Spurs todavía les falta una fuerza penetrante por el flanco izquierdo porque el mediocampista ofensivo de los Países Bajos, Xavi Simons, es más adecuado para un rol central y si alguien piensa que Richarlison es la respuesta, no ha entendido la pregunta. Por lo tanto, sería una gran sorpresa si los Spurs no están considerando seriamente al menos hablar con Semenyo y sus representantes para establecer el costo total de cualquier posible acuerdo.

    Por supuesto, los Spurs serán muy conscientes de que una cláusula de rescisión no hace que una transferencia sea una formalidad. Pensaron que tenían un acuerdo para Morgan Gibbs-White asegurado durante el verano, solo para que Nottingham Forest se aferre y convenza al internacional inglés de firmar un nuevo contrato en el City Ground.

    Sin embargo, Bournemouth ha sido muy abierto acerca del hecho de que no bloquearán el camino de Semenyo si él quiere unirse a un club de la Liga de Campeones, lo que significa que una salida en enero ahora parece muy probable. Sin embargo, si el fanático del Arsenal, Semenyo, realmente querría unirse a los Spurs es otra historia por completo, especialmente porque casi con seguridad habrá otras opciones más emocionantes disponibles para él...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-DORTMUNDAFP

    2Manchester City

    El Manchester City, obviamente, no tiene problemas para marcar goles. Erling Haaland se asegura de ello. También tienen una variedad de atacantes talentosos capaces de jugar en diversas posiciones: Omar Marmoush, Phil Foden, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Savinho y Oscar Bobb.

    Lo que no posee Pep Guardiola, sin embargo, es un extremo físicamente imponente que represente una verdadera amenaza de gol. Por lo tanto, es fácil entender por qué hay un creciente rumor de que el City está considerando hacer una oferta por Semenyo, quien alcanzó cifras de dos dígitos para el Bournemouth la temporada pasada y ya ha anotado seis veces en sus primeros 11 partidos de la actual campaña de la Premier League.

    Con Doku finalmente comenzando a jugar con cierta constancia en el lado izquierdo, el equipo de Guardiola se vería aún más amenazante si añadieran a otro extremo adecuado como Semenyo en el flanco opuesto. Hacerlo ciertamente aliviaría parte de la carga de goles sobre Haaland, y posiblemente incluso llevaría al delantero noruego a marcar aún más goles de lo habitual.

    En esta carrera en particular, entonces, el City es el tapado que vale la pena vigilar.

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    1Liverpool

    Liverpool está en una posición muy inusual. Los Reds gastaron más de £400 millones fortaleciendo un equipo ganador del título durante el verano y, sin embargo, el consenso común es que necesitan al menos fichar a Marc Guehi durante la ventana de transferencia de enero para abordar su terrible récord defensivo.

    Sin embargo, Liverpool también tiene un problema en el lado derecho de su ataque, posiblemente por primera vez en ocho años, porque Mohamed Salah está de repente teniendo dificultades - y solo siete meses después de firmar un lucrativo nuevo contrato con el club. En consecuencia, los campeones reinantes de la Premier League podrían sentirse que necesitan adelantar su plan de sucesión para Salah, particularmente porque el egipcio está listo para perderse una cantidad significativa de partidos durante diciembre y enero debido a su participación en la Copa Africana de Naciones.

    Crucialmente, Ghana de Semenyo no se calificó para el torneo en Marruecos, lo que significa que estaría libre para comenzar a llenar el vacío dejado por Salah tan pronto como se abra la ventana de invierno. Obviamente, muchas cosas pueden cambiar entre ahora y el 1 de enero - Arne Slot ha mencionado anteriormente a Jeremie Frimpong como posible reemplazo de Salah en la banda derecha durante la AFCON si el versátil lateral derecho puede estar en forma y rindiendo en las próximas semanas - pero Liverpool son admiradores de largo tiempo de Semenyo y podría parecerles que tiene sentido ficharlo antes que después.