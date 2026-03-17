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Cremonese FiorentinaGetty

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Rakow-Fiorentina: dónde verlo, canal de televisión, streaming, alineaciones

Toda la información sobre el Rakow-Fiorentina: alineaciones y dónde ver el partido.

Dejemos a un lado, por un momento, el tema de la permanencia y pensemos en Europa. Eso es lo que espera Paolo Vanoli de sus jugadores, que el jueves se enfrentarán en Polonia al Rakow. La Fiorentina tiene la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo para los cuartos de final de la Conference League, dando continuidad a un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en esta complicada temporada. 

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  • RAKOW-FIORENTINA: CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO

    Partido: Rakow-Fiorentina
    Fecha: jueves, 19 de marzo de 2026
    Hora: 18:45
    Canal de televisión: Sky Sport
    Streaming: Sky Go/Now TV

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  • ALINEACIONES PROBABLES DEL RAKOW-FIORENTINA

    RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski, Repka, Pienko; Makuch, Brunes, López. Entrenador: Tomczyk. FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Entrenador: Vanoli

  • ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LAS ALINEACIONES

    «Ahora nos toca a nosotros gestionar bien las energías», así concluyó Paolo Vanoli la rueda de prensa tras el partido contra el Cremona. El entrenador de la Fiorentina, consciente de la importancia del partido contra el Inter en la liga, está dispuesto a rotar a sus jugadores con el habitual cambio de alineación habitual en la copa. 

    En la portería jugará Christensen, y Fortini, recuperado de su lumbalgia, será titular. Los centrales serán Pongracic y Comuzzo, con Ranieri en lugar de Gosens por la izquierda. En el centro del campo, Mandragora tendrá una oportunidad especial, con Ndour y Fabbian completando el mediocampo.

     El ataque estará compuesto por Harrison, Piccoli y Fazzini. Kean se sentará en el banquillo, listo para sumar minutos sobre el terreno de juego durante el partido. 

  • DÓNDE VER EL RAKOW-FIORENTINA POR TELEVISIÓN

    El partido entre el Rakow yla Fiorentina no se retransmitirá en abierto, por lo que no será accesible de forma gratuita para todo el mundo. Para poder ver el partido, es necesario suscribirse a Sky o NOW. El partido se retransmitirá en directo por los canales Sky Sport Uno (canal 201) y Sky Sport (canal 252).

  • RAKOW-FIORENTINA EN DIRECTO POR STREAMING

    El partido entre el Rakow y la Fiorentina no se puede ver en streaming gratuito, sino solo para quienes tengan una suscripción.

     Los usuarios suscritos pueden seguir el partido en los canales 202 y 253, Sky Sport Calcio y Sky Sport, a través de Sky Go o NOW, o directamente desde la página web oficial de NOW, utilizando un smartphone, una tableta o un ordenador.

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