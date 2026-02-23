Getty
Raheem Sterling responde a la pregunta sobre su regreso a la selección inglesa tras su debut con el Feyenoord, tras nueve meses de espera para volver a jugar un partido oficial
Sterling aceptó la rescisión de su contrato con el Chelsea.
El exjugador del Liverpool y del Manchester City, Sterling, ha disputado 82 partidos con la selección inglesa y ha marcado 20 goles internacionales. Ha destacado en los principales torneos internacionales y sabe que en 2026 se celebrará otro.
Sin embargo, el cuatro veces ganador de la Premier League ha pasado varios meses relegado a un segundo plano en Stamford Bridge. Escapó de esa pesadilla al acordar la rescisión mutua de su contrato en el oeste de Londres. Ahora está disfrutando de un nuevo comienzo en los Países Bajos.
Sterling no piensa en volver a la selección inglesa
Tras reunirse con el exdelantero del Arsenal y del Manchester United Robin van Persie en el Feyenoord, Sterling debutó con el gigante holandés al salir del banquillo en la victoria por 2-1 sobre el Telstar.
Con las plazas en la selección inglesa para el Mundial aún por decidir, Sterling respondió a ESPN cuando le preguntaron si había estado en contacto con Thomas Tuchel: «No he hablado con él. Solo sigo jugando al fútbol, eso es lo más importante».
Sterling ya había trabajado con Tuchel en el Chelsea. El técnico alemán fue quien autorizó el fichaje del enérgico extremo por 47,5 millones de libras (64 millones de dólares) en 2022 y dijo entonces: «Era el número uno absoluto para esa posición. Le di su nombre a Todd [Boehly] inmediatamente.
«Cada vez que jugábamos contra él. ¡Es horrible jugar contra él, horrible! Lo más importante es su intensidad y la cantidad de repeticiones de intensidad que ofrece. Esto es simplemente excepcional en los últimos años.
Nos causó muchos problemas cuando jugó contra nosotros y, cuando profundizas en sus datos y no solo en las estadísticas de su participación en goles, es excepcional. Es exactamente lo que necesitamos para elevar el nivel de nuestros jugadores. Por eso estamos tan seguros y por eso era, para nosotros, el número uno de la lista».
La última vez que Sterling jugó para su club y su selección
Sterling no ha jugado con Inglaterra desde el Mundial de 2022, tras pasar por una mala racha en su club. Su última aparición en la liga nacional fue el 25 de mayo de 2025, cuando jugó con el Arsenal, su club de alquiler, contra el Southampton.
Ha firmado un contrato de corta duración con el Feyenoord hasta el final de la temporada, tras convertirse en agente libre. Se vio obligado a entrenar en Bélgica tras completar ese cambio, ya que se retrasó el permiso de trabajo que le autorizaba a jugar en los Países Bajos.
Sterling ya está en marcha y añadió, al regresar al campo tras romper sus vínculos con el famoso «escuadrón bomba» del Chelsea: «Ha sido una gran presentación. El viaje a Bélgica, creo que fue muy bueno para mí para integrarme con los chicos, conocer a mis compañeros de equipo y saber cómo son, así que fue muy agradable».
Sterling continuó hablando de su camino de vuelta a la plena forma física: «Llevo un tiempo sin jugar, pero intento mantenerme en forma. Llevo un tiempo con el equipo, así que se trata de ir paso a paso y tratar de recuperar la forma física para los partidos.
«Es bueno empezar tu primer partido con una victoria, creo que eso es lo más importante. [Con] los objetivos que perseguimos, ha sido un buen debut».
Van Persie confía en que Sterling triunfará en la Eredivisie
El entrenador del Feyenoord, Van Persie, considera que Sterling tiene una «calidad excepcional» y cree que tendrá un impacto positivo en su nuevo entorno. Sin embargo, ha señalado que el experimentado delantero aún no está preparado para jugar los 90 minutos completos.
A medida que Sterling se va integrando en el equipo, con su tiempo de juego aumentando a partir de ahora, el Feyenoord ha consolidado su segunda posición en la tabla de la Eredivisie y sigue en camino de asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones.
