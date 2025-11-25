'El éxito puede hacerte infeliz' - Rafael Nadal envía un consejo 'importante' a Lamine Yamal sobre cómo manejar la fama en el Barcelona
Nadal advierte a Yamal sobre los peligros de la fama y el éxito
Las palabras de consejo de Rafael Nadal llegan en medio de un cambio continuo donde el papel de Lamine Yamal para el Barcelona y España está cambiando, de un prodigio adolescente con mucha historia a un par de jóvenes hombros sobre los que se está colocando cada vez más presión.
Desde que cumplió 18 años en el verano, también ha comenzado a surgir un cambio en la percepción pública de Yamal, ya que ha comenzado a aparecer especulación sobre fiestas lujosas y relaciones públicas con figuras como la cantante argentina Nicki Nicole.
El hecho de que Yamal haya pasado gran parte de la temporada 2025-26 hasta ahora fuera por una lesión en el área de la ingle no ha ayudado, pero ha regresado con fuerza tras el contratiempo. Su récord de seis goles y ocho asistencias en solo 12 partidos en todas las competiciones refleja la realidad aterradora de que solo está mejorando. Sin embargo, los impactos de la fama deben ser gestionados, como ha aconsejado Nadal.
'Es importante para él' - Las palabras de Nadal a Yamal
Nadal dijo a Movistar: "Él debería rodearse de personas que realmente lo apoyen y que sean lo suficientemente inteligentes como para escuchar lo que las personas exitosas prefieren ignorar. Debería rodearse de personas que genuinamente deseen su felicidad, y él debería saber cómo escucharlas, lo cual no siempre es fácil cuando eres una personalidad tan famosa, en el centro de atención. Es importante para él, dada su joven edad.
"Necesita rodearse de personas que serán beneficiosas para él, ya sea su familia o un equipo. La realidad de cada uno es diferente, y cada uno tiene su propia mentalidad y personalidad. Hay muchos caminos hacia el éxito, pero la forma en que lo manejas y vives con él a lo largo de los años puede hacer de ti una persona equilibrada y feliz o, por el contrario, el éxito puede hacerte infeliz, porque la fama eventualmente termina consumiéndote."
El ex prodigio adolescente Nadal aconseja a Yamal sobre los pasos a seguir.
En medio del crecimiento continuo del perfil de Lamine Yamal tanto dentro como fuera del campo, las palabras de consejo de Nadal reflejan el hecho de que debe seguir dejando que su fútbol hable por él y rodearse de las influencias adecuadas en su vida fuera del juego.
El gran tenista Nadal también alcanzó la fama deportiva a una edad temprana, habiendo pasado a ser profesional a los 14 años, y ganó su primer Abierto de Francia apenas unos días después de su 19 cumpleaños para ascender al número 2 del mundo.
Por lo tanto, sus palabras tienen gran peso en la situación en la que se encuentra Yamal, ya que el astro del Barça aspira a alcanzar la cima del mundo del fútbol él mismo.
Drama de lesión de Yamal antes del enfrentamiento contra el Chelsea
Barcelona visita a Chelsea en un crucial choque de la Champions League el martes por la noche, y Yamal espera estar completamente en forma para participar en el encuentro.
Informes recientes detallaron un intenso plan de recuperación por parte del Barça para tenerlo listo para el partido, habiéndose perdido el parón internacional con España. Pero Yamal regresó a la acción en el último partido y jugó los 90 minutos completos contra el Athletic Club en La Liga, logrando dos asistencias para Ferran Torres en una victoria 4-0, por lo que se espera que esté completamente en forma para enfrentarse a los Blues.
Pero se creó un drama entre club y selección durante el parón internacional, ya que las autoridades del fútbol español afirmaron que no fueron informadas sobre el tratamiento, lo que significaba que Yamal necesitaría retirarse de los compromisos internacionales.
Dijeron en un comunicado: "Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol desean expresar su sorpresa y preocupación al enterarse, a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, el día que comenzó la concentración oficial del equipo nacional, de que Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia esa misma mañana para tratar molestias en su área púbica.
"Este procedimiento se realizó sin comunicación previa con el personal médico del equipo nacional, que solo tuvo conocimiento de los detalles a través de un informe recibido a las 22:40 de la noche anterior, en el cual se indicaba una recomendación médica de 7-10 días de descanso.
"A la luz de esta situación, y con la salud, seguridad y bienestar del jugador como la máxima prioridad, la Real Federación Española de Fútbol ha decidido liberar al jugador de la selección actual."