Rafael Leao tomará una decisión sobre su contrato con el AC Milan en unas «semanas», ya que la elevada cláusula de rescisión supone un obstáculo clave
Nuevas negociaciones contractuales en curso
Según Calciomercato, el AC Milan está actuando con un objetivo claro: asegurar el futuro a largo plazo de su emblemático extremo. Siguiendo la tendencia de renovar a figuras clave como Mike Maignan, los rossoneri están decididos a mantener al astro portugués como la cara definitiva de la nueva era del club bajo la dirección de Massimiliano Allegri. Las conversaciones llevan en marcha desde finales de enero, lideradas por el director deportivo Igli Tare, con el objetivo de conseguir un compromiso mucho más allá de su actual contrato, que expira en 2028.
Ambas partes comparten un fuerte deseo mutuo de continuar su andadura juntos en Lombardía. Leao recordó recientemente a la afición de San Siro su olfato goleador con un decisivo segundo gol contra el Cremonese. El ambiente que rodea estas conversaciones actuales es notablemente más relajado y familiar que la prolongada y complicada saga legal de 2023 con el Sporting CP. Paso a paso, el diálogo está pasando a ser una negociación formal con absoluta serenidad y sin prisas.
Paquete financiero y aumento salarial
Leao ya es el jugador mejor pagado de la plantilla del Milan, un estatus que se ganó después de que su anterior renovación cuadruplicara su salario y se convirtiera en la imagen absoluta del club. Sin embargo, la dirección está ahora dispuesta a recompensar aún más su enorme influencia en el campo, donde ya ha acumulado la impresionante cifra de 80 goles con la famosa camiseta roja y negra. La propiedad tiene la clara intención de mantener a su activo clave feliz y plenamente motivado en el futuro inmediato.
Para reflejar con precisión este elevado estatus y alejar el interés de otros clubes, se está mejorando la propuesta económica. Su salario ascenderá a 6 millones de euros, a los que se añadirán bonificaciones. Aunque no hay prisa por firmar el contrato, el proceso avanza con paso firme. En última instancia, Leao y su familia escucharán la oferta del Milan y tomarán una decisión en las próximas semanas.
Vínculo táctico con Massimiliano Allegri
Un factor crucial en estas negociaciones tan positivas es la relación en constante evolución entre el talentoso extremo y su entrenador. Aunque Massimiliano Allegri y Leao pueden haber experimentado algunos momentos iniciales de ajuste táctico, su vínculo se ha fortalecido significativamente a lo largo de la actual campaña. Este profundo respeto mutuo se considera ahora una piedra angular fundamental del ambicioso proyecto deportivo del Milan de cara a los próximos años.
El cuerpo técnico se ha mostrado muy claro a la hora de mantener intacto el núcleo del equipo, considerando al extremo como indispensable. Destacando esta dinámica interna, el informe confirma que Allegri ha dado su visto bueno para que el club mejore el contrato de Leao tras conocer mejor a su delantero en los últimos meses.
El dilema de la cláusula de rescisión masiva
A pesar del ambiente muy positivo que se respira en Casa Milan, sigue habiendo un obstáculo técnico importante que superar: la enorme cláusula de rescisión de 175 millones de euros que figura actualmente en el contrato de Leao. El club italiano está muy interesado en mantener esta lucrativa protección para ahuyentar a los posibles pretendientes adinerados de la Premier League o la Saudi Pro League. Sin embargo, el entorno del jugador tiene una perspectiva muy diferente al respecto.
Encontrar un término medio con respecto a esta cláusula específica es el último paso importante. Actualmente, Leao y su equipo preferirían eliminar la cláusula de rescisión mientras continúan las discusiones sobre los detalles más específicos.
