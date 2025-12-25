Firmado como sustituto de Moises Caicedo tras el movimiento de £115 millones (€132m/$155m) de Ecuador al Chelsea en 2023, Baleba se estableció como uno de los mejores mediocampistas de la Premier League en sus dos primeras temporadas en Brighton.

Tras una temporada de debut en la que hizo 27 apariciones en la liga en 2023-24, el exjugador del Lille fue de fortaleza en fortaleza en la siguiente campaña, anotando tres goles en 34 partidos en 2024-25.

Tal fue la brillante forma de Baleba la temporada pasada que el United lo convirtió en su objetivo número 1 mientras buscaban reforzar las opciones del mediocampo de Ruben Amorim antes de la temporada 2025-26. Sin embargo, después de expresar su interés en fichar al joven de 21 años, los Red Devils pronto se retiraron de las negociaciones con Brighton después de sorprenderse por el precio solicitado, que se informó en £100m (€114m/$133m).