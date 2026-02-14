El entrenador del Salford City, Karl Robinson, ha admitido que espera un mejor resultado tras encajar ocho goles contra el City en el último partido. El Salford llega al partido en sexta posición de la clasificación de la League Two y tras una decepcionante derrota por 1-0 ante el Accrington Stanley en la última jornada.

Robinson declaró a BBC Radio Manchester: «No vamos a decir en ningún momento que el resultado va a ser completamente diferente. Esperamos que el marcador sea mejor, como es lógico, pero no creo que la gente aprecie realmente lo lejos que ha llegado este club en un periodo de 12 meses. La diferencia es que llegamos a este partido con mucho más respeto por parte del mundo del fútbol que la última vez que nos vieron en primera línea. Como club de fútbol, es otro logro más y estamos muy emocionados por volver allí. Esta vez, solo quiero asegurarme de que vamos allí y nos divertimos, llevamos nuestro escudo con orgullo, damos lo mejor de nosotros mismos para los aficionados, competimos en todo lo que hacemos y luego volvemos al trabajo el domingo por la mañana y nos aseguramos de ganar al Newport el martes.

Creo que ha sido una etapa extraordinaria en la historia del club y no nos hacemos ilusiones, sabemos que el fin de semana va a ser muy duro. El resultado probablemente será bastante predecible, sin duda para todos los demás. Solo quiero asegurarme de que la gente sepa que el Salford es real. Creo que somos un club de fútbol del que la gente va a oír hablar mucho durante años.

Creo que en cualquier aspecto de la vida, si no puedes aprovechar una oportunidad, aunque sepas que las probabilidades están en tu contra... ¿No es eso de lo que se trata la vida? Ponerte a prueba en las circunstancias más increíbles contra los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Un ganador del Balón de Oro, múltiples ganadores de la Premier League y un entrenador que probablemente esté entre los 10 mejores entrenadores de todos los tiempos».