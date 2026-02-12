¿Quién acompañará a Harry Kane? Thomas Tuchel reveló la decisión clave que debe tomar sobre el delantero para evitar el riesgo de fracaso de la selección inglesa en el Mundial

Kane, que cumplirá 33 años en julio, ha elevado su histórico recuento de goles internacionales a 78 en 112 partidos. Se le apoya para que supere el récord de Peter Shilton, que se sitúa en 125, y posiblemente consolide su posición como el mejor jugador de la historia de la selección masculina de Inglaterra.

Liderará la delantera cuando se dispute otra corona mundial, pero ¿quién le respaldará en las filas de Tuchel? El exdelantero de los Tres Leones Owen, que marcó 40 goles en 89 partidos con Inglaterra, cree que se necesitarán dos alternativas, además del cedido por el Barcelona Marcus Rashford, que puede jugar por el centro o por las bandas.

Cuando se le preguntó qué haría, con jugadores como Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck y Dominic Solanke en liza, Owen, en declaraciones a Chilebets.com, dijo a GOAL: «Yo elegiría a Kane y a otros dos. Creo que las plantillas son lo suficientemente grandes hoy en día como para poder arriesgar con tres jugadores, o algo así, con los que te sientas cómodo.

No es como si estuviéramos hablando de centrales o centrocampistas adicionales. Al fin y al cabo, habrá un momento en esta competición en el que necesitaremos un gol. Ollie Watkins lo hizo en la Eurocopa: salió del banquillo y marcó.

Si tienes un par de opciones por si Harry Kane se lesiona. Digamos que Harry Kane se lesiona o es sancionado y solo te queda un delantero centro, y entonces estás empatando o perdiendo a cinco minutos del final, te sentirías un poco mal si dieras media vuelta y pensaras que vamos a tener que poner a alguien en una posición desconocida para marcar un gol.

Personalmente, yo apostaría por tres delanteros reconocidos. Hay mucho en juego. Ollie Watkins está ahí, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, hay opciones. Mucho dependerá del estado de forma durante el resto de la temporada».