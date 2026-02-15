«Quería probarlo»: Mikel Arteta insinúa un nuevo papel para Bukayo Saka en el Arsenal tras la victoria en la FA Cup

Saka comenzó el partido del domingo contra el Wigan en el banquillo, pero entró en el once inicial después de que Riccardo Calafiori sufriera una lesión durante el calentamiento y tuviera que ser sustituido. Arteta optó por Saka, pero en realidad alineó al internacional inglés como número 8 en lugar de en la banda. Saka formó parte de la eficaz exhibición ofensiva del Arsenal, que se puso con una ventaja de 4-0 en menos de 30 minutos gracias a los goles de Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y un gol en propia puerta de Jack Hunt.

Arteta compartió sus impresiones tras el partido y se mostró encantado de ver a su equipo superar con facilidad al Wigan. «Estoy muy contento con el resultado y, sobre todo, con el rendimiento, con la forma en que hemos empezado el partido», afirmó. Cuando juegas contra este tipo de rivales en la copa, quieres demostrar lo mucho que lo deseas, y sin duda tuvimos esa actitud. Me sorprendió un poco el nivel de cohesión y conexión que mostramos desde el principio del partido, porque cuando haces tantos cambios, eso puede ser parte del juego, puede faltar. Pero sin duda no fue así [para nosotros] y marcamos unos goles muy, muy buenos. Estoy muy satisfecho con eso».