Aunque todo apuntaba a un traspaso de El Mala este verano, «Bild» informa de que ahora quiere quedarse en el FC.
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¡Qué sorpresa! Se avecina un gran anuncio para Said El Mala, joya del Colonia
Según estas informaciones, El Mala habría reconsiderado sus planes de futuro y, en estos momentos, da por hecho que jugará una temporada más con el Colonia en la Bundesliga. Por su parte, el FC también estaría planificando ya plenamente la temporada 2026/27 contando con El Mala y habría descartado la venta del jugador de 19 años.
Hace semanas, todo indicaba que El Mala dejaría este verano al decimocuarto de la pasada Bundesliga. A principios de junio, su fichaje por el Brentford parecía inminente. Según Bild, Colonia y Brentford ya tenían un acuerdo de traspaso por 50 millones de euros, más un contrato de cuatro años a cuatro millones anuales para el jugador.
Finalmente el fichaje se frustró: según la prensa, la madre del jugador lo bloqueó en el último momento. Desde entonces se especula con que su entorno espere una oferta de un club aún mayor, quizá de los más importantes del mundo.
- Getty Images
Said El Mala se queda en el 1. FC Köln.
Según Express, el comportamiento de El Malas provocó «estupor» en el Colonia, liderado por el director deportivo Thomas Kessler. Ya se habían acostumbrado a la idea de recibir esos ingresos tan importantes para el club.
Además del Brentford, se rumoreaba que Brighton, Liverpool y Newcastle también seguían al jugador, pero, según Bild, ninguna de estas entidades ha presentado una oferta formal tras la del Brentford. Además, el jugador ya no ha vuelto a expresar su deseo de marcharse. Por ello, un traspaso queda descartado a menos que un club de la talla del Liverpool presente una oferta adecuada. Su contrato en la ciudad de la catedral vence en 2030.
Si en las próximas semanas no aparece un club de primer nivel, El Mala seguirá en Colonia a corto plazo. Con el equipo renano dio el salto a la Bundesliga la temporada pasada. Bajo Lukas Kwasniok era suplente, pero con René Wagner se hizo un hueco en el once. En total marcó 13 goles y dio 5 asistencias en 36 partidos, y en la recta final fue clave para que el Colonia se mantuviera en primera.
El exseleccionador alemán Julian Nagelsmann, que renunció tras la eliminación en dieciseisavos ante Paraguay, no lo convocó para el Mundial 2026 y llamó a Assan Ouedraogo (RB Leipzig) por la lesión de Lennart Karl. Hace poco generó revuelo con un TikTok en el que publicó imágenes con la camiseta de la DFB y la frase «¿Ha merecido la pena?». Tras los rumores de que era un mensaje oculto a Nagelsmann, el sub-21 eliminó el pie de foto.
Aunque Nagelsmann lo había convocado por primera vez con la absoluta en noviembre de 2025 para el partido contra Luxemburgo (2-0), no llegó a debutar. Después, el técnico lo cedió a la sub-21 como habían acordado.
Por tanto, El Mala sigue a la espera de su primer partido con la absoluta; podría debutar ya con Jürgen Klopp, quien, según la DFB, sustituirá a Nagelsmann.
Said El Mala lideraría las ventas récord del 1. FC Köln.
Puesto
Jugadores
Año
Fichaje por
Fichaje
1
Anthony Modeste
2018
TJ Tianhai
29 millones de euros
2
Lukas Podolski
2012
FC Arsenal
15 millones de euros
3
Jhon Córdoba
2020
Hertha BSC
15 millones de euros
4
Sebastiaan Bornauw
2021
VfL Wolfsburgo
14,1 millones de euros
5
Yannick Gerhardt
2016
VfL Wolfsburgo
13 millones de euros
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