Según Express, el comportamiento de El Malas provocó «estupor» en el Colonia, liderado por el director deportivo Thomas Kessler. Ya se habían acostumbrado a la idea de recibir esos ingresos tan importantes para el club.

Además del Brentford, se rumoreaba que Brighton, Liverpool y Newcastle también seguían al jugador, pero, según Bild, ninguna de estas entidades ha presentado una oferta formal tras la del Brentford. Además, el jugador ya no ha vuelto a expresar su deseo de marcharse. Por ello, un traspaso queda descartado a menos que un club de la talla del Liverpool presente una oferta adecuada. Su contrato en la ciudad de la catedral vence en 2030.

Si en las próximas semanas no aparece un club de primer nivel, El Mala seguirá en Colonia a corto plazo. Con el equipo renano dio el salto a la Bundesliga la temporada pasada. Bajo Lukas Kwasniok era suplente, pero con René Wagner se hizo un hueco en el once. En total marcó 13 goles y dio 5 asistencias en 36 partidos, y en la recta final fue clave para que el Colonia se mantuviera en primera.

El exseleccionador alemán Julian Nagelsmann, que renunció tras la eliminación en dieciseisavos ante Paraguay, no lo convocó para el Mundial 2026 y llamó a Assan Ouedraogo (RB Leipzig) por la lesión de Lennart Karl. Hace poco generó revuelo con un TikTok en el que publicó imágenes con la camiseta de la DFB y la frase «¿Ha merecido la pena?». Tras los rumores de que era un mensaje oculto a Nagelsmann, el sub-21 eliminó el pie de foto.

Aunque Nagelsmann lo había convocado por primera vez con la absoluta en noviembre de 2025 para el partido contra Luxemburgo (2-0), no llegó a debutar. Después, el técnico lo cedió a la sub-21 como habían acordado.

Por tanto, El Mala sigue a la espera de su primer partido con la absoluta; podría debutar ya con Jürgen Klopp, quien, según la DFB, sustituirá a Nagelsmann.