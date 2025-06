¿Qué sigue para Jack Grealish? Regreso a Aston Villa, conexión con Christian Pulisic en el AC Milan y las ocho opciones de mercado para el marginado del Manchester City tras la brutal exclusión del Mundial de Clubes

GOAL revisa los posibles próximos destinos del extremo tras lo que parece ser el clavo final en el ataúd de su carrera en el Etihad Stadium.

"Por supuesto, Jack tiene que jugar. Es un jugador increíble que tiene que jugar al fútbol cada tres días. No sucedió esta temporada ni la pasada," dijo Pep Guardiola después de dejar fuera a Jack Grealish de la plantilla del Manchester City para su victoria 2-0 sobre Fulham en el último día de la temporada de la Premier League. "Necesita hacerlo. Con nosotros o en otro lugar. Es una pregunta para Jack, su agente y el club."

Esa fue la forma más educada posible de decir 'ya no se te necesita aquí'. La confirmación final de eso llegó el miércoles, ya que Grealish fue omitido de la lista de 27 jugadores que viajarán al Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Una nueva era está comenzando en el City, que ya ha gastado £116 millones ($158m) en cuatro nuevos jugadores este verano, y Grealish no será parte de ella. Es un estado lamentable de cosas para el jugador de 29 años, no solo porque no se marcha por sus propios términos, sino porque ha desperdiciado, posiblemente, los mejores años de su carrera intentando ser algo que no es bajo un entrenador conocido por desalentar la libertad de expresión.

Grealish luchó por adaptarse después de completar su transferencia récord británica de £100m ($136m) del Aston Villa al Etihad en 2021, y aunque desempeñó su papel en el histórico triplete del City en 2022-23, las dos últimas temporadas han sido completamente miserables para el internacional inglés. De hecho, se limitó a solo siete titularidades en la Premier League en 2024-25 después de quedar detrás de Savinho y Jeremy Doku en el orden de ataque, y no logró aprovechar las escasas oportunidades que tuvo.

El genio impredecible que emocionó a las multitudes de la Premier League en Villa ha perdido toda confianza, y también ha cedido su lugar en el equipo de Inglaterra como resultado. Pero aún no está todo perdido. Grealish todavía puede volver a su mejor nivel si elige el club adecuado, y GOAL está disponible para clasificar las ocho opciones disponibles para el descartado del City...