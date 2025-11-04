'Que se vayan al carajo' - Los aficionados del Liverpool estallan tras un polémico penalti no concedido ante el Real Madrid

Kovacs señaló inicialmente un tiro libre justo al borde del área, pero las repeticiones en la pantalla gigante dejaron claro que el contacto había ocurrido dentro del área de penalti. Todo el estadio aguardaba la intervención del VAR, y cuando apareció el mensaje “Revisión del VAR en progreso”, la tensión se apoderó de Anfield.

El árbitro fue llamado a revisar las imágenes en el monitor a pie de campo, lo que normalmente anticipa un cambio de decisión. Sin embargo, para sorpresa e indignación de los aficionados locales, Kovacs mantuvo su fallo original y dejó seguir el juego, al considerar que el contacto no era merecedor de penalti.

Durante la transmisión de Amazon Prime, se explicó que el brazo de Tchouameni se encontraba en una “posición natural, cercana al cuerpo” al intentar bloquear el disparo. Lo que había sido un rugido de expectación en las gradas se transformó en una ola de abucheos y silbidos que recorrió todo el estadio, en un momento que terminó siendo el más debatido de la noche.

