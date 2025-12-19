¿Qué preocupa a Enzo Maresca? El entrenador del Chelsea está aprendiendo que el éxito no siempre significa estabilidad en Stamford Bridge

Terry obviamente sabe una o dos cosas sobre ganar títulos, y tiene un punto muy válido sobre los méritos de tener un equipo estable. Sin embargo, ¿realmente es culpa de Maresca?

Para empezar, no tiene más opción que rotar a jugadores que apenas descansaron durante el verano debido al Mundial de Clubes. Como ya ha señalado varias veces, tiene que lidiar con una gran cantidad de problemas de lesiones, siendo Cole Palmer uno de varios hombres clave que Maresca dice que simplemente no está físicamente en condiciones de jugar tres partidos a la semana en este momento. Así que, pedirle aún más a jugadores ya agotados sería tanto imprudente como irresponsable.

El problema más grande es que, a pesar de todo el dinero que los propietarios del Chelsea han gastado desde que adquirieron el club de Roman Abramovich, una parte significativa se ha desperdiciado en fichajes de baja calidad. En su prisa por acumular tanto talento joven como sea posible, los Blues han traído repetidamente jugadores que no son mejores que los que ya estaban en el club y, en algunos casos, peores que los que han descartado.

Esencialmente, el Chelsea es menos que la suma de sus partes, lo que significa que Maresca no tiene reemplazos equivalentes a su disposición cuando se ve obligado a hacer cambios en su once inicial preferido.

"La mayor parte de la rotación que hacemos es porque el otro no puede jugar," explicó en su conferencia de prensa posterior al partido en Elland Road. "Pero siempre trato de ser honesto contigo: en el fútbol, en la vida, en cualquier trabajo, hay niveles. Andrey [Santos], desafortunadamente, no es Moi (Caicedo). Tosin (Adarabioyo) no es Wes (Fofana). Tienen habilidades diferentes. Son diferentes. Si te digo que Andrey es como Moi, puedes entender por ti mismo que soy un mentiroso.

"Hay un nivel en todos los trabajos. Como yo. Muchos mánagers son mejores que yo. Algunos no. Pero hay un nivel en todos los trabajos. Así que, para mí, [esta] es la realidad."