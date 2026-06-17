¿Qué pasó contra Marruecos? Ancelotti prepara una sorpresa con Rafeña

Según el diario español «Sport», en el entrenamiento de este miércoles el técnico italiano probó una alineación con cinco novedades respecto al debut. Todo indica que el once más probable para el próximo partido será:
Portero: Alisson.
Defensa: Danilo, Marquinhos, Leo Pereira y Douglas Santos.
Mediocampo: Fabinho y Bruno Guimarães.
Delantera: Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Igor Thiago y Luís Henrique.
Estos cambios sustituyen a Casemiro, sustituido en la segunda parte ante Marruecos, y a Rafinha, por debajo de lo esperado. Tampoco jugará Lucas Paquetá en el medio, mientras que Leo Pereira reemplazará a Gabriel Magalhães en la zaga.