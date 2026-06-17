Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

Traducido por

¿Qué pasó contra Marruecos? Ancelotti prepara una sorpresa con Rafeña

Brazil
World Cup
Brazil vs Haití
Haití
Brazil vs Marruecos
Marruecos
C. Ancelotti
Raphinha
Brasil
Haití
EE. UU.
Marruecos
Italia

¿Volverá la temible alineación de la Seleção?

La selección brasileña prepara su decisivo partido contra Haití en el Mundial 2026, y se esperan cambios radicales en la alineación. 

El seleccionador, Carlo Ancelotti, podría dejar fuera a Raphinha para recuperar el equilibrio tras el tropiezo en el partido inaugural.

  • Días difíciles para Rafeina en el Mundial

    Rafinha atraviesa unos días complicados: no ha tenido el protagonismo esperado y el empate 1-1 ante Marruecos evidenció el bajo rendimiento de la Seleção. Esto desató duras críticas, sobre todo hacia él.

    La prensa y muchos aficionados piden su salida del once. Brasil, sin margen de error, se mide el sábado en Filadelfia a Haití, rival más débil del Grupo C, mientras Ancelotti busca una victoria que devuelva la confianza.

    • Anuncios

  • Hasta cinco cambios en la alineación

    Según el diario español «Sport», en el entrenamiento de este miércoles el técnico italiano probó una alineación con cinco novedades respecto al debut. Todo indica que el once más probable para el próximo partido será:

    Portero: Alisson.

    Defensa: Danilo, Marquinhos, Leo Pereira y Douglas Santos.

    Mediocampo: Fabinho y Bruno Guimarães.

    Delantera: Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Igor Thiago y Luís Henrique.

    Estos cambios sustituyen a Casemiro, sustituido en la segunda parte ante Marruecos, y a Rafinha, por debajo de lo esperado. Tampoco jugará Lucas Paquetá en el medio, mientras que Leo Pereira reemplazará a Gabriel Magalhães en la zaga.

  • Vuelta al 4-2-4 ofensivo

    Con estos cambios, Ancelotti retoma el 4-2-4 ofensivo que usó al llegar al banquillo. A pesar de las lesiones de Rodrigo y Estevão, el técnico confía en Vinícius, Martinelli y Luiz Henrique para formar un trío ofensivo rápido y directo.

    Aun así, Brasil aún busca una identidad táctica clara. A diferencia de Argentina, Francia o España, con estilos consolidados, la Seleção se construye poco a poco en el torneo y aspira a llegar al nivel que exige pelear por el título.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Haití crest
Haití
HAI