Goal.com
En directo
Kobbie England Amorim TuchelGetty/GOAL
Richard Martin

¡Que Kobbie Mainoo suba al avión! Thomas Tuchel cometería el mismo error que Rubén Amorim al dejar fuera de la selección inglesa para el Mundial al centrocampista del Manchester United.

Si Ruben Amorim hubiera seguido al frente del Manchester United, Kobbie Mainoo estaría ahora mismo negociando su salida con posibles clubes, si es que no se hubiera marchado ya. En cambio, el centrocampista formado en la cantera está prosperando bajo la batuta de Michael Carrick y parece encajar perfectamente tanto en el presente como en el futuro del United. Con cada partido que juega, Mainoo hace que la decisión de Amorim de ignorar su talento parezca cada vez más ridícula.

Thomas Tuchel ahora debe asegurarse de no cometer el mismo error que Amorim. Mainoo salió de la nada para entrar en la selección absoluta de Inglaterra en marzo de 2024, pasando por alto a los sub-21 gracias a sus maduras actuaciones bajo las órdenes de Erik ten Hag.

Brilló cuando Sir Gareth Southgate le dio una oportunidad y pronto se consolidó como titular, jugando todos los partidos de Inglaterra en la Eurocopa 2024, en la que el equipo llegó a la final. Sin embargo, desde entonces solo ha jugado una vez con los Tres Leones, como suplente en el partido de la Liga de Naciones contra Irlanda.

Una lesión impidió a Lee Carsley volver a convocar a Mainoo para los partidos que le quedaban como seleccionador de Inglaterra, y el centrocampista se estaba recuperando de un problema en el tendón de la corva cuando Tuchel seleccionó su primera plantilla como seleccionador nacional en marzo de 2025. Cuando Mainoo se recuperó, ya estaba al margen de la plantilla de Amorim, por lo que era muy comprensible que Tuchel decidiera buscar otras opciones en las cuatro siguientes ventanas internacionales.

Pero ahora que Mainoo está desempeñando un papel fundamental en el resurgimiento del United bajo la dirección de Carrick, Tuchel ya no puede ignorarlo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jugador renacido

    El regreso de Mainoo ha sido casi tan impresionante como su debut en el primer equipo cuando era adolescente bajo las órdenes de Ten Hag en noviembre de 2023, cuando parecía el jugador con más clase sobre el terreno de juego en su debut con el Everton y nunca miró atrás.

    Aunque todo el mundo sabía de lo que Mainoo era capaz, no era descabellado suponer que sus habilidades se habían desvanecido durante su largo exilio del equipo. En sus 11 apariciones esta temporada como suplente con Amorim, la más larga de las cuales duró 45 minutos, fue en gran medida ineficaz. Su única titularidad de la temporada, en Grimsby Town, se saldó con la eliminación más humillante del United en la copa. Mainoo tampoco destacó precisamente cuando Darren Fletcher le dio la titularidad en la FA Cup contra el Brighton, y su confianza parecía agotada, con la sonrisa desaparecida de su rostro.

    Pero ha renacido con Carrick. Mainoo ha cubierto más terreno que cualquier otro jugador del United en tres de los últimos cuatro partidos, ridiculizando la aparente creencia de Amorim de que carecía de las cualidades físicas necesarias para triunfar en su sistema, o incluso en este nivel.

    • Anuncios
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Como si nunca hubiera parado

    Contra el Tottenham, Mainoo ganó la mayoría de los duelos y realizó más regates que cualquier otro jugador del United. Su astuto pase a Bryan Mbeumo para el primer gol del sábado fue su segunda asistencia en cuatro partidos, siendo la única otra de esta temporada la que dio en aquella fatídica noche en Grimsby.

    Mainoo también ha sacado a relucir su lado combativo en los últimos cuatro partidos, al tiempo que ha llevado su juego de pases a un nuevo nivel. Si puede rendir así después de casi un año sin ser titular, imagínense lo bueno que habría sido si hubiera jugado cada semana con Amorim.

    Gary Lineker bromeó el lunes diciendo que Mainoo debería plantearse demandar al portugués por el «impacto perjudicial» que tuvo en su carrera, aunque nadie que viera al centrocampista jugar con tanta confianza y fluidez contra el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham habría podido imaginar que llevaba ocho meses sin ser titular en un partido de la Premier League.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    La Copa del Mundo vuelve a estar en el horizonte

    Carrick advirtió que no había que «cargar todo el peso sobre sus hombros y esperar demasiado de él», dado el tiempo que Mainoo había estado al margen, pero también lo elogió por incorporarse directamente al equipo.

    «Hay que reconocerle el mérito de haber entrado directamente y haber encontrado su ritmo futbolístico, lo cual no es fácil después de un periodo de inactividad», declaró Carrick el sábado. «Sin duda, aún le queda mucho por ofrecer, y eso se debe a su edad y a la etapa en la que se encuentra su carrera. En realidad, está empezando. Y tiene mucha experiencia a sus espaldas, en grandes ocasiones, grandes partidos y situaciones de presión».

    Y la perspectiva de los partidos más importantes y las situaciones más presionantes, en un Mundial, vuelve a estar en el horizonte.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Talento único

    El mediocampo de Inglaterra está más concurrido que en 2024, y Tuchel parece muy satisfecho con el doble pivote formado por Elliot Anderson y Declan Rice, con el que se topó en septiembre. También parece tener mucha fe en Jordan Henderson, a quien ha convocado en sus cinco concentraciones debido a su experiencia y al papel pastoral que puede desempeñar.

    Luego está Nico O'Reilly, que ha jugado como lateral izquierdo con Inglaterra, pero que ha demostrado ser aún más útil para el City desde que juega en el mediocampo. Pero Mainoo tiene algo que ningún otro mediocampista inglés tiene: la capacidad de recibir el balón en casi cualquier situación y sentirse cómodo con él.

    Inglaterra lleva más de 30 años luchando por controlar los partidos con la posesión, pero Mainoo, a quien Lineker describió como el mejor jugador de los Tres Leones en la Eurocopa 2024, puede darles un mayor control sobre el juego.

  • Kobbie Mainoo Man UtdGetty

    «Pásale el balón en cualquier momento».

    «Kobbie es muy especial en el sentido, según mi experiencia viendo fútbol internacional, de que a veces puedes perder porque pierdes el control del partido», declaró a GOAL el excentrocampista de Inglaterra y del United Owen Hargreaves.

    «Tenemos muchos grandes jugadores. No podemos jugar con todos los 10, pero una cosa que te da Kobbie es que puedes pasarle el balón en cualquier momento. Eso es algo que se necesita en el fútbol internacional, porque si miras a ese joven, lleva un año sin jugar y luego te enfrentas a los dos equipos más difíciles de la liga (el City y el Arsenal), que son los que más posesión tienen en la liga, y puedes pasarle el balón y demostrar tu valentía.

    Estoy muy orgulloso de él, de cómo ha empezado a jugar después de estar un año sin jugar. Y, sinceramente, creo que nunca le he visto jugar mal. Para un joven, lograr lo que ha logrado, marcar el gol de la victoria en la final de la FA Cup, tener un impacto en la escena internacional, no jugar durante un año cuando probablemente seas uno de los mejores jugadores jóvenes del país, y luego simplemente jugar los partidos que ha jugado, te dice todo lo que necesitas saber. Imagina cómo será cuando sea mayor y tenga más experiencia».

  • Thomas Tuchel England 2025Getty Images

    Dale una sacudida a Inglaterra.

    Tuchel ha tendido a favorecer a los jugadores veteranos con más experiencia, de ahí que haya vuelto a convocar a Henderson y Marcus Rashford. Su contrato a corto plazo con Inglaterra le da menos motivos para dar oportunidades a jugadores jóvenes con potencial, y el Mundial de este verano parece ser su única oportunidad de alcanzar la gloria, por lo que es comprensible que no quiera experimentar.

    Inglaterra ha obtenido muy buenos resultados sin Mainoo, ganando todos los partidos de clasificación sin encajar ningún gol, pero otra cosa que le gusta hacer a Tuchel es fomentar una feroz competencia interna por los puestos y recordar a todos que su puesto en el once inicial o incluso en la plantilla no está garantizado.

    Y si Tuchel quiere dar otra sacudida a sus jugadores cuando los vea el mes que viene para los amistosos contra Uruguay y Japón, no hay mejor jugador al que recurrir que Mainoo, que ha salido del ostracismo y ha jugado como si nunca se hubiera ido.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0