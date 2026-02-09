¡Que Kobbie Mainoo suba al avión! Thomas Tuchel cometería el mismo error que Rubén Amorim al dejar fuera de la selección inglesa para el Mundial al centrocampista del Manchester United.

Thomas Tuchel ahora debe asegurarse de no cometer el mismo error que Amorim. Mainoo salió de la nada para entrar en la selección absoluta de Inglaterra en marzo de 2024, pasando por alto a los sub-21 gracias a sus maduras actuaciones bajo las órdenes de Erik ten Hag.

Brilló cuando Sir Gareth Southgate le dio una oportunidad y pronto se consolidó como titular, jugando todos los partidos de Inglaterra en la Eurocopa 2024, en la que el equipo llegó a la final. Sin embargo, desde entonces solo ha jugado una vez con los Tres Leones, como suplente en el partido de la Liga de Naciones contra Irlanda.

Una lesión impidió a Lee Carsley volver a convocar a Mainoo para los partidos que le quedaban como seleccionador de Inglaterra, y el centrocampista se estaba recuperando de un problema en el tendón de la corva cuando Tuchel seleccionó su primera plantilla como seleccionador nacional en marzo de 2025. Cuando Mainoo se recuperó, ya estaba al margen de la plantilla de Amorim, por lo que era muy comprensible que Tuchel decidiera buscar otras opciones en las cuatro siguientes ventanas internacionales.

Pero ahora que Mainoo está desempeñando un papel fundamental en el resurgimiento del United bajo la dirección de Carrick, Tuchel ya no puede ignorarlo.