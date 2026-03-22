«¡¿Qué he hecho?!» - Cómo una patada a Cristiano Ronaldo provocó la expulsión del defensa del Real Madrid

Hernando admite que se pasó de la raya en una sesión; el jugador de 27 años —que ahora milita en el Racing de Santander— contó a Cadena SER cómo se arriesgó a ser marginado por el Real Madrid: «Le di una patada sin querer a Cristiano. En serio, ni siquiera era mi intención meterle la pierna. Pero en una jugada en la que vi que se acercaba sin duda, me tiré al suelo, él tocó ligeramente el balón y le di en el tendón de Aquiles, lo cual fue una patada cruel.

«Pensé: “Dios mío, ¿qué he hecho?”. ¡No volví a entrenar en todo ese año! Creo que fue por marzo, no recuerdo exactamente cuándo, no quedaba mucho para el final de la temporada, ¡pero no me volvieron a convocar en todo ese año!».

En los años posteriores se ha afirmado que Hernando fue completamente descartado por el Madrid tras su encontronazo con Ronaldo en el campo de entrenamiento. Él ha querido aclarar esa situación, añadiendo: «Ese año, Cristiano se fue a la Juventus, y al año siguiente volví a entrenar con el primer equipo. Entonces empezaron a salir noticias del tipo “el canterano que arruinó su carrera”. Y yo pensaba: “Dios mío, en qué bola de nieve se está convirtiendo esto”.

«También hubo informaciones que decían que nunca más me habían convocado para el primer equipo, que me habían excluido, y eso es mentira. Es cierto que en los dos o tres meses que quedaban de aquella temporada no volví a ser convocado, pero regresé el verano siguiente. De hecho, contaban conmigo para la pretemporada siguiente y no pude ir por una lesión, pero realmente contaban conmigo».