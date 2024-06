¿Qué canales televisan en España la Eurocopa 2024? TV en directo y streaming en vivo de todos los partidos

Toda la Eurocopa 2024 estará disponible tanto en televisión como en streaming en suelo español.

La Eurocopa 2024 es uno de los grandes eventos a seguir verano en el mundo fútbol. Con Alemania o anfitrión, Italia como campeón defensor y selecciones como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Croacia buscando el título, el torneo continental promete no quedarse corto en lo que a emociones se refiere.

Con duelos como España vs. Italia y Francia vs. Países Bajos tan pronto como en la fase de grupos, no hay razón para perderse un solo momento de la Euro, con algunos de los mejores futbolistas del planeta.