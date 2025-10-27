'Veremos qué sucede en los próximos días' - El entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, sobre el futuro incierto de Aaron Ramsey en la Liga MX tras el extravío de su perro
Lejos del equipo
Tras el empate 1-1 de Pumas contra Club León, el entrenador Efraín Juárez habló sobre la prolongada ausencia de Ramsey, una situación que ha generado una creciente incertidumbre en torno al futuro del veterano centrocampista en el club.
Desde el último receso internacional, Ramsey no se ha presentado en las instalaciones de entrenamiento del equipo en Cantera. Aunque también está lidiando con una lesión, Pumas le concedió permiso para permanecer ausente con el fin de manejar asuntos personales.
'Lo estamos monitoreando'
Efraín Juárez confirmó que la situación sigue sin resolverse pero se abstuvo de dar detalles, señalando el peso emocional que Ramsey lleva en este momento:
“Lo estamos monitoreando. Lo dije el miércoles: veamos qué sucede en los próximos días. Él está lidiando con su situación, que todos conocemos, relacionada con su perro. Además, hubo un problema antes de que se fuera durante el receso de la FIFA. Así que, tendremos que esperar y ver qué sucede en los próximos días," dijo el entrenador.
Desafiante para ambas partes
El tiempo de Aaron Ramsey en México ha estado lejos de lo que Pumas imaginó cuando lo firmaron como una llegada destacada de alto perfil. A pesar de ser anunciado como un gran fichaje para la Liga MX, el centrocampista galés ha tenido dificultades para cumplir con las expectativas. Hasta ahora, ha marcado solo un gol en ocho apariciones.
Mientras tanto, Pumas se encuentran actualmente fuera de los puestos de repechaje, ubicándose en el 12º lugar de la tabla con 15 puntos. La ausencia de Ramsey solo aumenta las preocupaciones del club mientras luchan por salvar su temporada.
¿Qué viene después?
Pumas se enfrentará a Tijuana el domingo en un partido que deben ganar si esperan mantenerse en la contienda por un lugar en el Play-In. Cualquier cosa que no sea una victoria disminuiría significativamente sus posibilidades, especialmente con un final de temporada difícil contra Cruz Azul en el horizonte.