'Veremos qué sucede en los próximos días' - El entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, sobre el futuro incierto de Aaron Ramsey en la Liga MX tras el extravío de su perro

Tras el empate 1-1 de Pumas contra Club León, el entrenador Efraín Juárez habló sobre la prolongada ausencia de Ramsey, una situación que ha generado una creciente incertidumbre en torno al futuro del veterano centrocampista en el club.

Desde el último receso internacional, Ramsey no se ha presentado en las instalaciones de entrenamiento del equipo en Cantera. Aunque también está lidiando con una lesión, Pumas le concedió permiso para permanecer ausente con el fin de manejar asuntos personales.