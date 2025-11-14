¿Puede Graham Potter revivir a Alexander Isak, Viktor Gyokeres y la delantera de 235 millones de libras de Suecia a tiempo para obtener la clasificación para el Mundial 2026?

El nombramiento de Potter como sucesor de Dahl Tomasson sorprendió a muchos seguidores de la Premier League, dado que había sido despedido de sus dos trabajos anteriores, con Chelsea y West Ham. "Se ha sacado la lotería con el trabajo en Suecia," dijo el exdelantero del Manchester United Dwight Yorke a Snabbare.

"Después de cómo terminó para él en West Ham, tener probablemente dos de los nombres más grandes del fútbol británico en términos de la ventana de transferencias de verano con Alexander Isak y Viktor Gyokeres, eso no sucede muy a menudo. Todo sucedió muy rápido también, pero creo que Potter simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto y a veces eso es todo lo que se necesita. No diré que solo fue suerte, pero a veces se habla de conseguir ese empujón que se necesita. Bueno, él lo tiene, y ahora todo depende de lo que haga con ello."

Es ciertamente una excelente oportunidad para que Potter recupere parte de su reputación alguna vez estelar, y sus lazos con Suecia sin duda deberían ayudar. El hombre de 50 años es obviamente más conocido por el equipo estéticamente agradable que construyó en Brighton. Sin embargo, fue en Suecia donde forjó su reputación como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Inglaterra, con el exlateral izquierdo del York City llevando a Ostersunds desde la cuarta categoría a la primera división durante una notable etapa de siete años como entrenador que también incluyó un triunfo en la Copa de Suecia y una famosa victoria en la Europa League sobre el Arsenal de Arsene Wenger en el Emirates.

Por consiguiente, el nombramiento de un entrenador de tan alto perfil fue considerado todo un golpe en Suecia, especialmente porque Potter había dejado muy claro de antemano que estaba dispuesto a aceptar un salario relativamente pequeño porque estaba muy emocionado por el desafío.

"Ese es normalmente el problema cuando la FA sueca tiene que nombrar un entrenador," dijo el exdefensa central del West Brom Olsson a Sky Sports, "ya que el sueldo no es el más alto, por lo que realmente no pueden buscar los nombres más grandes. Pero el vínculo de Potter con el fútbol sueco es grande debido a lo que hizo en Ostersunds, y también por su cuerpo técnico - su asistente Bjorn Hamberg ha estado con él en Brighton y Chelsea.

"Los seguidores suecos lo ven un poco como uno de los suyos, así que fue un nombramiento fácil de vender y, en términos de encontrar el equilibrio adecuado, sus cualidades de liderazgo muestran que puede crear un sentido de armonía en un buen grupo de jugadores."