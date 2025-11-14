Graham Potter Sweden GFXGOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

¿Puede Graham Potter revivir a Alexander Isak, Viktor Gyokeres y la delantera de 235 millones de libras de Suecia a tiempo para obtener la clasificación para el Mundial 2026?

A estas alturas el año pasado, Suecia parecía estar en ascenso nuevamente. Un equipo que no había logrado clasificar ni para el Mundial de 2022 ni para la Eurocopa 2024 estaba brillando bajo la dirección de Jon Dahl Tomasson, con Alexander Isak y Viktor Gyokeres anotando con libertad en un planteamiento refrescante y ofensivo. Sin embargo, el primer entrenador extranjero en la historia del país se ha convertido en el primer técnico en la historia de Suecia en ser relevado de sus funciones antes de la expiración de su contrato.

La federación de fútbol del país (SvFF) sintió que no tenía más opción que actuar, ya que el ambiente alrededor de -y supuestamente dentro de- el equipo de Dahl Tomasson se había vuelto tóxico, lo que resultó en que el "bastardo danés" fuera despedido antes de que la campaña de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 hubiera concluido siquiera.

De manera intrigante, Suecia ha recurrido ahora a otro entrenador extranjero para revivir sus esperanzas de asegurar un lugar en el torneo del próximo verano en América del Norte, con el inglés Graham Potter tomando el mando menos de un mes después de ser despedido por el West Ham.

Entonces, ¿dónde salió todo mal para Dahl Tomasson? ¿Y es Potter realmente el hombre adecuado para sacar lo mejor de un equipo bendecido con una línea delantera valorada en £235 millones ($310m) que actualmente lucha por marcar goles y sufre una crisis colectiva de confianza?

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora
  • FBL-SWE-HEAD COACH-TOMASSONAFP

    Cambio de dirección

    Parecía que la selección nacional de Suecia había tocado fondo tras quedar fuera de la Eurocopa 2024. Desde 1996 no fallaban en llegar a las finales, pero en esta ocasión ni siquiera estuvieron cerca. Suecia ganó solo tres de sus partidos de clasificación y terminó nueve puntos detrás de Austria, que quedó en segundo lugar, y 10 detrás de Bélgica, ganadora del grupo.

    Dado que Suecia también había sido eliminada en los play-offs para Qatar 2022 por Polonia, la SvFF no se sorprendió al sentir que era momento de poner fin a la gestión de siete años de Janne Andersson como entrenador. También incorporaron a Kim Kallstrom como su nuevo director de fútbol y al mediocampista retirado, que hizo 131 apariciones para Suecia (¡y cuatro para el Arsenal!), se le encargó de inmediato encontrar un digno sucesor para Andersson.

    "Esa es la prioridad número uno", dijo Kallstrom el 6 de diciembre de 2023. "Pero creo que necesitamos tomarnos nuestro tiempo. Necesitamos analizar un poco dónde estamos, por qué estamos allí, adónde queremos ir, cómo podemos llegar allí y quiénes son las personas que van a implementar todo eso."

    Kallstrom finalmente decidió que el hombre para dar la vuelta a la selección nacional era Dahl Tomasson, el exdelantero de Dinamarca que acababa de separarse del Blackburn Rovers por 'mutuo acuerdo' después de una racha de ocho juegos de Championship sin una victoria.

    • Anuncios
  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    'Nuevo estilo y un nuevo equipo'

    Tomasson perdió tres de sus primeros cuatro partidos a cargo, incluido un derrota 2-1 en su Dinamarca natal, pero todos eran amistosos. Cuando comenzó la acción competitiva en septiembre de 2024, Suecia de repente se encendió, y la atrevida decisión de Tomasson de alejarse del probado 4-4-2 del equipo nacional pareció ser la principal razón.

    Hubo muchos expertos que argumentaron que Isak y Gyokeres no podían jugar juntos; que eran demasiado similares. Sin embargo, el dúo contribuyó con un total de 12 goles en los cuatro partidos de la Nations League que jugaron juntos en el ápice de la audaz formación 3-4-1-2 de Tomasson.

    "Algunos observadores lo han llamado una revolución pero, en primer lugar, veo mi objetivo como un cambio de malos resultados construyendo un nuevo estilo y un nuevo equipo," expresó el exentrenador del Malmo a Bold.dk. Tomasson reconoció, sin embargo, que no todos estaban convencidos con su enfoque aventurero, principalmente debido al nivel de los oponentes de Suecia en su grupo de la Nations League C (Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán).

    "Encuentro que todavía hay personas escépticas sobre si podemos jugar tan ofensivamente contra naciones mejores," dijo, "pero aunque jugamos ofensivamente, no lo hacemos de manera ingenua."

    Sin embargo, cuando las tácticas de Tomasson fueron realmente puestas a prueba por primera vez en la clasificación para el Mundial, los resultados fueron desastrosos. 

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SWEAFP

    De mal en peor

    Aunque Isak no estaba en forma para el partido inaugural de Suecia en la fase de clasificación contra Eslovenia el 5 de septiembre debido a su éxito profesional pero físicamente perjudicial huelga de verano, los escandinavos debieron haber comenzado su campaña con una victoria en Liubliana. Sin embargo, a pesar de tomar la delantera dos veces -primero a través de Anthony Elanga y luego Yasin Ayari-, dejaron escapar dos puntos en el último minuto del tiempo reglamentario debido a un error del portero Robin Olsen. 

    Aún peor fue lo que siguió tres días después, con los suecos sufriendo una desastrosa derrota por 2-0 en Kosovo. En ese momento, la fe en el entrenador ya estaba tambaleándose. Todavía quedaban cuatro jornadas, pero la sensación en los medios era que sus esperanzas de clasificación automática ya habían terminado tras perder ante un equipo clasificado en el puesto 95 del mundo en ese momento.

    El exextremo Freddie Ljungberg calificó el rendimiento contra Kosovo de "espantoso", Expressen lo etiquetó como "una traición", mientras que Goteborgs-Posten argumentó: "La lucha cuesta arriba es tan empinada ahora que es imposible ver cómo un equipo nacional sueco bajo Jon Dahl Tomasson podrá recuperar la confianza que no han logrado instaurar en el último año y medio."

    Desafortunadamente para el entrenador bajo presión, la cada vez más escéptica prensa sueca tendría razón.

  • FBL-WC-2026-EUR-SWE-KOSAFP

    'Bofetada en la cara'

    Para tener alguna posibilidad real de superar a Suiza y alcanzar el primer lugar en el Grupo B de la UEFA, Suecia simplemente tenía que vencer al equipo de Murat Yakin en Solna el 10 de octubre. Sin embargo, a pesar de poder alinear una vez más a un Isak en plena forma junto a Gyokeres desde el primer minuto mientras Elanga se conformaba con un lugar en el banquillo, los anfitriones no lograron registrar ni un solo tiro a puerta en una humillante derrota por 2-0.

    No es sorprendente que el equipo sin fuerza de Tomasson fuera abucheado cuando abandonaban el campo, mientras se desplegaba en las gradas el infame cartel "Fuera JDT, danés bastardo". "Eso fue terrible," dijo el defensor Emil Holm a Aftonbaldet. "No debería haber tal cosa. Entiendo que la gente esté decepcionada, pero encuentro que escribir cosas así es lo más bajo."

    En cuanto a Tomasson, reaccionó con admirable diplomacia ante el hecho de que su nacionalidad se introdujera en el argumento de manera tan vulgar, al mismo tiempo que trataba desesperadamente de resaltar las esperanzas de Suecia de mantener viva su ilusión de llegar al Mundial.

    "Entiendo a los aficionados, quieren resultados y victorias," dijo a los periodistas. "El fútbol es emoción. Los aficionados están preocupados - tenemos que lidiar con eso, porque ese resultado fue una bofetada en la cara. Pero no hemos sido eliminados aún. Creo que podemos llegar al Mundial con este equipo."

    Sin embargo, el lunes siguiente, Suecia sería nuevamente derrotada por Kosovo, esta vez perdiendo 1-0 en Gotemburgo, lo que significaba que incluso un segundo lugar ya estaba fuera de su alcance. Suecia estaba claramente "completamente rota", como lo expresó el defensor retirado Jonas Olsson en Viaplay, y la FA rápidamente recurrió a Potter para arreglar el equipo nacional.

  • FBL-WC-2026-SWE-SWEDEN-POTTERAFP

    'Ganó la lotería'

    El nombramiento de Potter como sucesor de Dahl Tomasson sorprendió a muchos seguidores de la Premier League, dado que había sido despedido de sus dos trabajos anteriores, con Chelsea y West Ham. "Se ha sacado la lotería con el trabajo en Suecia," dijo el exdelantero del Manchester United Dwight Yorke a Snabbare.

    "Después de cómo terminó para él en West Ham, tener probablemente dos de los nombres más grandes del fútbol británico en términos de la ventana de transferencias de verano con Alexander Isak y Viktor Gyokeres, eso no sucede muy a menudo. Todo sucedió muy rápido también, pero creo que Potter simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto y a veces eso es todo lo que se necesita. No diré que solo fue suerte, pero a veces se habla de conseguir ese empujón que se necesita. Bueno, él lo tiene, y ahora todo depende de lo que haga con ello."

    Es ciertamente una excelente oportunidad para que Potter recupere parte de su reputación alguna vez estelar, y sus lazos con Suecia sin duda deberían ayudar. El hombre de 50 años es obviamente más conocido por el equipo estéticamente agradable que construyó en Brighton. Sin embargo, fue en Suecia donde forjó su reputación como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Inglaterra, con el exlateral izquierdo del York City llevando a Ostersunds desde la cuarta categoría a la primera división durante una notable etapa de siete años como entrenador que también incluyó un triunfo en la Copa de Suecia y una famosa victoria en la Europa League sobre el Arsenal de Arsene Wenger en el Emirates. 

    Por consiguiente, el nombramiento de un entrenador de tan alto perfil fue considerado todo un golpe en Suecia, especialmente porque Potter había dejado muy claro de antemano que estaba dispuesto a aceptar un salario relativamente pequeño porque estaba muy emocionado por el desafío.

    "Ese es normalmente el problema cuando la FA sueca tiene que nombrar un entrenador," dijo el exdefensa central del West Brom Olsson a Sky Sports, "ya que el sueldo no es el más alto, por lo que realmente no pueden buscar los nombres más grandes. Pero el vínculo de Potter con el fútbol sueco es grande debido a lo que hizo en Ostersunds, y también por su cuerpo técnico - su asistente Bjorn Hamberg ha estado con él en Brighton y Chelsea.

    "Los seguidores suecos lo ven un poco como uno de los suyos, así que fue un nombramiento fácil de vender y, en términos de encontrar el equilibrio adecuado, sus cualidades de liderazgo muestran que puede crear un sentido de armonía en un buen grupo de jugadores."

  • FBL-WC-2026-SWE-SWEDEN-POTTERAFP

    Buena primera impresión

    Los simpatizantes del Chelsea y del West Ham (e incluso algunos jugadores) obviamente estarían en desacuerdo con la evaluación positiva de Olsson sobre las cualidades de liderazgo de Potter - fue supuestamente desestimado como un 'hombre sí' por algunos miembros del equipo en Stamford Bridge y despectivamente denominado 'Harry' o 'Hogwarts'. Sin embargo, el simple hecho de hablar el idioma local en su primera conferencia de prensa como entrenador de Suecia le permitió a Potter causar una impresión mucho más positiva que Tomasson, quien solo se comunicaba con la prensa en inglés.

    "Es un gran honor para mí estar aquí. Estoy muy orgulloso," dijo. "Entiendo bien el fútbol sueco, y creo que, como entrenador del equipo nacional, es importante al menos intentar [hablar el idioma]. No diría que ya estoy al ritmo, para ser honesto - obviamente ha pasado mucho tiempo desde que hablé sueco, y no era particularmente fluido cuando me fui. Así que ha sido un poco una combinación de ponerme al día, mientras que al mismo tiempo veo partidos y jugadores, y me aseguro de que formemos un equipo y un grupo ahora con el que podamos seguir adelante."

    Por supuesto, no es una situación ideal. Potter está tomando las riendas de un equipo con poca confianza en medio de una campaña de clasificación. Sin embargo, el mero hecho de que Tomasson haya sido despedido debería levantar el ánimo de jugadores como Elanga, quien supuestamente tenía problemas con el "maldito sistema" del danés. El capitán Victor Lindelof también se vio en una posición incómoda por la disputa pública de Tomasson con el portero Olsen, quien juró no volver a jugar para el entrenador después de ser excluido del partido del mes pasado contra los suizos.

    Curiosamente, el hecho de que Suecia ya esté fuera de la contienda para calificar automáticamente también es una ventaja para Potter. La única manera en la que pueden llegar al Mundial ahora es a través de los play-offs - que los escandinavos están casi seguros de alcanzar debido a que lideran su grupo de la Liga de Naciones. Como resultado, los dos primeros partidos de Potter, contra Suiza y Eslovenia, son efectivamente oportunidades sin presión, momentos para prepararse para los partidos eliminatorios en marzo que decidirán si Suecia va al Mundial y si el contrato a corto plazo del entrenador se extiende.

    El problema, sin embargo, es que Gyokeres está actualmente indisponible debido a una lesión, mientras que Isak no ha jugado un minuto de fútbol competitivo para el Liverpool desde el 22 de octubre, lo que significa que indudablemente habrá un límite en cuánto tiempo de juego se le puede otorgar al fichaje récord británico. En ese contexto, puede ser difícil para Potter hacer que Suecia juegue de nuevo - al menos inicialmente. Como lamentó Tomasson antes de su despido, "Hemos olvidado cómo marcar goles y no sé por qué."

    Potter básicamente tiene dos partidos y cinco meses para encontrar una respuesta. Si no lo hace, la federación sueca de fútbol se verá contando el considerable costo de no clasificar a un segundo Mundial consecutivo - a pesar de tener dos de los delanteros más valiosos en el juego hoy en día.