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Mika Godts(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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PSG imparable: Mika Godts, también oficial

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M. Godts

El club campeón de Europa incorpora a su plantilla a otro joven talento

El PSG no se detiene nunca. Ni siquiera después de haber conquistado dos Champions League consecutivas y haber construido una plantilla estelar en todas sus líneas. El club parisino sigue mirando al futuro y cierra otro golpe de absoluto nivel: es oficial el fichaje de Mika Godts, talento belga de la clase de 2005 considerado entre los perfiles más interesantes de la nueva generación.


El jugador llega desde el Ajax por 55 millones de euros, después de una temporada como protagonista con los Lancieros. En la última campaña, Godts sumó 44 partidos, 17 goles y 15 asistencias, para un total de 3.570 minutos jugados. Unos números que reflejan una continuidad impresionante: entre goles y pases decisivos, el belga produjo un gol o una asistencia cada 111 minutos.


  • Extremo ofensivo zurdo, Godts prefiere la banda izquierda y en el proyecto de Luis Enrique partirá inevitablemente por detrás de Khvicha Kvaratskhelia. Pero en una plantilla profunda y repleta de estrellas, la gestión de los minutos puede marcar la diferencia. Y si hay un entrenador acostumbrado a sacar partido de cada recurso a su disposición, ese es precisamente el técnico español.


    La llegada de Godts confirma además una estrategia ya clara del PSG: dominar el presente sin perder de vista el futuro. El belga ha sido oficializado, de hecho, a pocos días de distancia de Maghnes Akliouche, otra gran promesa arrebatada al Mónaco a golpe de millones. París sigue construyendo el equipo del futuro, y los nombres elegidos ya son los de los posibles protagonistas de la próxima década.


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