El PSG no se detiene nunca. Ni siquiera después de haber conquistado dos Champions League consecutivas y haber construido una plantilla estelar en todas sus líneas. El club parisino sigue mirando al futuro y cierra otro golpe de absoluto nivel: es oficial el fichaje de Mika Godts, talento belga de la clase de 2005 considerado entre los perfiles más interesantes de la nueva generación.





El jugador llega desde el Ajax por 55 millones de euros, después de una temporada como protagonista con los Lancieros. En la última campaña, Godts sumó 44 partidos, 17 goles y 15 asistencias, para un total de 3.570 minutos jugados. Unos números que reflejan una continuidad impresionante: entre goles y pases decisivos, el belga produjo un gol o una asistencia cada 111 minutos.



