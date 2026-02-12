¡PSG 1996 contra 2026! David Ginola revela la única similitud entre los ganadores de la Liga de Campeones de Luis Enrique y los pioneros de Canal Plus.

En declaraciones exclusivas a GOAL, Ginola insistió en que la llegada de nuevos propietarios ambiciosos es el único factor comparable entre su PSG y el actual.

Ginola dijo: «Entiendo tu pregunta, y esta pregunta se ha hecho muchas veces, pero odio hacerlo porque no se puede comparar la época de los años 90 con la de los años 2020 y 2010. En aquella época, no había teléfonos móviles, ni Internet, ni redes sociales, nada. Si miras a tu alrededor ahora o vas al campo de entrenamiento del PSG, todo es diferente. Me encontré con una mujer abajo, que me estaba explicando cómo recuperarse psicológicamente, pero en nuestra época no teníamos ese tipo de cosas, teníamos que pensar por nosotros mismos.

Creo que por eso es muy difícil comparar, pero lo que puedo comparar es que la era Canal Plus fue una buena era porque, obviamente, acabaste con una Recopa de Europa en 1996. Pero desde que QSI se hizo cargo del PSG en 2011... Quiero decir, todo ha ido muy bien hasta ahora. Estás terminando 14 años y acabas en 2025 con seis trofeos [en un año], ¿qué más se puede decir sobre el éxito de un club?

«El club es muy conocido. La semana pasada estuve en Bangkok, Tailandia, y la camiseta del PSG estaba entre las camisetas del Liverpool y del Manchester United, que eran los dos clubes más queridos en Tailandia. Y ahora ves que París se ha introducido en Asia. Así que creo que es una marca de tejido. Es una marca de progreso, es una marca de respeto y, sobre todo, es una marca de éxito».